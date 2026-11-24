El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha ondeado la bandera de España en su mitin electoral de este martes en Barcelona como hizo en el acto de campaña en Alcorcón y ha enarbolado, en su lugar, la insignia autonómica catalana. El dirigente socialista ya hizo lo propio con la murciana y la andaluza este domingo y este lunes, respectivamente.

Después de varios mítines donde Sánchez había empuñado la bandera de España, incluso había portado sus colores en la muñeca. El dirigente socialista llevó una pulsera rojigualda durante el debate cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y pudo verse también durante su breve discurso posterior en Ferraz.

El presidente del Gobierno también enarboló la insignia nacional en el mitin posterior en Albacete tras hacerlo en Alcorcón. Sánchez llegó a decir: «Hay algunos a los que les molesta que ondeemos esta bandera porque piensan que es de ellos». «Es de todos», zanjó. E indicó: «Estamos muy orgullosos de España y estamos muy orgullosos de ser españoles».

Sin embargo, el presidente ha dejado de ondearla en sus mítines, algo especialmente llamativo este martes en el de Barcelona.

La nacional, de la II República

La realidad es que no había ninguna insignia nacional en el recinto. La gran mayoría de banderas eran las autonómicas, así como las del partido, el PSC. Había una bandera de Argentina que era ondeada y otra familia portaba otra de Ecuador. Lo más similar al símbolo nacional era una bandera de la Segunda República que enarbolaba uno de los asistentes al mitin.

Sánchez ha estado acompañado en el acto electoral de este martes en Barcelona junto al secretario general del PSC, Salvador Illa, y el cabeza de lista del PSC en el Congreso por Barcelona, Jordi Hereu; la número 2 por la lista de Barcelona, Eva Granados, y el alcalde de la Ciudad Condal, Jordi Hereu. La sorpresa del mitin ha sido la actriz Loles León, que ha pronunciado un discurso antes del president y de Sánchez.

Según la organización, al acto han acudido 10.000 personas, contando los socialistas que han podido entrar y los que se han quedado fuera del recinto de la Fira de Barcelona de Montjuic. Muchos de ellos procedían de los diferentes municipios de Barcelona. Tal y como ha podido saber OKDIARIO, algunas agrupaciones han aprovisionado con bocadillos y bebida a los militantes que se han movilizado para llenar el lugar.