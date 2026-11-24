Mantener el cuerpo saludable a medida que pasan los años requiere prestar atención a diferentes aspectos de la vida cotidiana. La alimentación, la hidratación, el descanso y la actividad física son fundamentales para conservar la vitalidad y favorecer el bienestar general. En este sentido, la rutina de Isabel Preysler llama la atención por su apuesta por alimentos ricos en vitaminas, antioxidantes y fibra, especialmente frutas como el kiwi y el pomelo, además de las semillas de lino.

A los 76 años, Isabel Preysler sigue despertando interés por su imagen, su elegancia y sus hábitos de cuidado personal. Parte de sus secretos quedaron al descubierto en Mi Navidad, el documental disponible en Disney+ en el que la reina de corazones abrió las puertas de su intimidad y compartió algunas de sus costumbres cotidianas. Entre ellas, destaca una rutina matinal muy particular, en la que las frutas frescas, las semillas y las bebidas naturales ocupan un lugar protagonista. Su desayuno demuestra cómo pequeños rituales pueden convertirse en una oportunidad para incorporar nutrientes y comenzar el día con energía.

¿Cómo es la rutina matinal de Isabel Preysler?

Más que una fórmula antiedad, su desayuno representa un ejemplo de cómo incorporar alimentos naturales a la primera comida del día.

Preysler explicó en su documental cómo organiza su desayuno y cuáles son los ingredientes que no pueden faltar en sus mañanas. Su ritual tiene un orden determinado y combina frutas, semillas y bebidas naturales. Estas son sus principales características:

Agua caliente con lima: comienza el día tomando un vaso de agua caliente con lima. Es una manera de incorporar líquidos después de las horas de sueño y sumar vitamina C a través del cítrico.

Suplementos vitamínicos: acompaña este primer paso con vitaminas, aunque no especifica públicamente cuáles ni sus cantidades.

Zumo de pomelo: incorpora esta fruta cítrica, conocida por su contenido de vitamina C y otros compuestos antioxidantes.

Kiwi fresco: es otro de los protagonistas de su desayuno. Aporta vitamina C, fibra y otros nutrientes beneficiosos para la salud.

Semillas de lino: las añade por su aporte de fibra soluble e insoluble, además de grasas saludables. Son uno de los ingredientes más interesantes de su rutina.

Agua de Jamaica: acaba su desayuno con un vaso de esta bebida de color rojizo, elaborada mediante la infusión de flores de hibisco.

Los beneficios de los alimentos de Isabel Preysler

Lima: aporta vitamina C, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y a la formación de colágeno.

Pomelo: contiene vitamina C, agua y antioxidantes. Sin embargo, puede interactuar con determinados medicamentos, por lo que algunas personas deben consultar con su médico antes de consumirlo habitualmente.

Kiwi: es una fuente de fibra y vitamina C. Su consumo puede favorecer el tránsito intestinal y contribuir a una digestión saludable.

Semillas de lino: destacan por su contenido de fibra y ácido alfa-linolénico, un tipo de omega 3 de origen vegetal. También ayudan a prolongar la sensación de saciedad.

Agua de Jamaica: se prepara con flores de hibisco y es una alternativa de hidratación sin necesidad de añadir azúcar. Puede consumirse fría o caliente.

Consejos para incorporar la rutina de Isabel Preysler

Comenzar el día con hidratación

Beber un vaso de agua al levantarse ayuda a reponer líquidos después del descanso nocturno. Se puede añadir lima o limón para aportar sabor.

Incorporar fruta fresca

Elegir kiwi, pomelo, naranja, frutos rojos o cualquier fruta de temporada permite sumar vitaminas, minerales y fibra.

Apostar por semillas

Añadir una cucharada de semillas de lino molidas al yogur, las gachas de avena o los batidos es una forma sencilla de aumentar el consumo de fibra.

Reducir el azúcar añadido

Las infusiones y bebidas naturales pueden disfrutarse sin necesidad de endulzarlas.

Variar los ingredientes

Alternar frutas, cereales integrales, frutos secos y proteínas ayuda a conseguir un desayuno nutricionalmente más completo.

Otros hábitos para mantenerse saludable después de los 70

Realizar actividad física regularmente: caminar, nadar, practicar yoga o hacer ejercicios de fuerza adaptados a cada capacidad ayuda a conservar la movilidad y la masa muscular.

Priorizar las proteínas: incorporar huevos, pescado, legumbres, yogur o frutos secos ayuda a cubrir las necesidades nutricionales.

Consumir suficiente fibra: las verduras, frutas, legumbres y cereales integrales favorecen la salud digestiva.

Dormir bien: mantener horarios regulares y procurar un descanso reparador es fundamental para la recuperación del organismo.

Cuidar la hidratación: beber agua a lo largo del día, incluso cuando no aparece la sensación de sed.

Mantener una rutina sostenible: los hábitos saludables funcionan mejor cuando se incorporan de manera progresiva y pueden mantenerse en el tiempo.

La clave está en adaptar estas recomendaciones a las necesidades individuales, sin recurrir a dietas restrictivas ni considerar que un único alimento o bebida puede garantizar la juventud o prevenir el envejecimiento.