Cien años después de su muerte, Antoni Gaudí ha vuelto a ser noticia por un documento que permite conocer un lado mucho más personal del arquitecto que cambió para siempre la imagen de Barcelona. Sus últimas voluntades, hasta ahora protegidas por el secreto notarial, han salido a la luz al cumplirse un siglo de su fallecimiento. El inventario de su herencia ha revelado que el genio del modernismo catalán murió con apenas 3.000 pesetas en dos cuentas bancarias y una vivienda en el Park Güell, unos bienes que había decidido destinar íntegramente a financiar las obras de la Sagrada Familia, el proyecto al que consagró los últimos años de su vida. Un legado que refleja hasta qué punto su pasión por la arquitectura y por la basílica había terminado ocupando prácticamente todo su mundo.

El documento, conservado durante décadas en el Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, ha podido consultarse ahora al cumplirse los cien años establecidos para levantar el secreto de los protocolos notariales. Se trata de una copia del inventario realizado el 12 de noviembre de 1926, cinco meses después de la muerte del arquitecto, y no del testamento original, que fue destruido durante un incendio en la notaría de Puigcerdà en 1936, al comienzo de la Guerra Civil. Su publicación tiene, por tanto, un valor histórico especial, ya que permite reconstruir las últimas voluntades de uno de los artistas más importantes de la historia de España. Además, entre sus páginas aparece una firma inesperada: la de Manuel Azaña, quien por aquel entonces trabajaba como funcionario en el Ministerio de Justicia y que, una década más tarde, se convertiría en presidente de la Segunda República.

El inventario ofrece una imagen bastante alejada de la que podría esperarse de un arquitecto de su enorme prestigio. Gaudí no acumuló una gran fortuna ni dejó un patrimonio especialmente elevado. En sus cuentas bancarias figuraban alrededor de 3.000 pesetas: una parte en una cuenta corriente del Banco de España en Barcelona y el resto en una libreta de ahorros de la antigua Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, predecesora de La Caixa. Su único inmueble era una vivienda unifamiliar situada en el Park Güell, valorada en 45.000 pesetas a efectos de venta. Según el decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín, el patrimonio reflejaba una situación económica normal para una familia de clase media de aquella época. Los notarios han destacado precisamente la austeridad y el desprendimiento material que caracterizaron los últimos años del arquitecto.

Sin embargo, detrás de esas cifras hay una historia que ayuda a comprender la particular forma de vivir de Gaudí. Aunque era propietario de la casa del Park Güell, llevaba años sin residir en ella. El inmueble había sido concebido como una vivienda piloto dentro del proyecto original de ciudad jardín impulsado por el empresario Eusebi Güell, que pretendía crear una urbanización destinada a la burguesía barcelonesa. La iniciativa no salió adelante como estaba previsto y el espacio terminó convirtiéndose en el parque público que conocemos actualmente. En aquella casa había vivido el padre del arquitecto hasta su fallecimiento y el propio Antoni Gaudí pasó allí una temporada antes de trasladarse definitivamente al recinto de la Sagrada Familia. Su intención era permanecer cerca de las obras y dedicar todo su tiempo al templo. De hecho, en sus últimos años llegó a instalarse en un pequeño taller situado junto a la basílica, donde trabajaba y vivía con una austeridad que llamó la atención incluso de quienes le conocieron.

Esa imagen de desprendimiento material quedó especialmente retratada en el episodio que marcó el final de su vida. El 10 de junio de 1926, Gaudí fue atropellado por un tranvía en Barcelona cuando se dirigía, como hacía habitualmente, hacia la Sagrada Familia. Su aspecto descuidado, las ropas desgastadas que llevaba y la ausencia de documentación hicieron que algunas de las personas que acudieron a auxiliarle y una pareja de la Guardia Civil le confundieran con un mendigo. El arquitecto fue trasladado al hospital de la Santa Cruz, donde permaneció sin que nadie reconociera inicialmente su identidad. No fue hasta que el portero del taller en el que residía alertó de su desaparición cuando se comenzó a sospechar que aquel hombre que había sufrido el accidente podía ser el célebre creador de la Sagrada Familia. Su muerte conmocionó a Barcelona y su funeral congregó a una multitud que quiso despedir al hombre que había convertido la construcción de la basílica en el gran propósito de su existencia.

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Una herencia sin descendientes y con tres herederos de confianza

Otro de los aspectos más llamativos del testamento es la fórmula que Gaudí utilizó para garantizar que sus deseos se cumplieran. El arquitecto nunca se casó ni tuvo hijos y, cuando redactó sus últimas voluntades en 1911, atravesaba además un delicado momento de salud. Padecía fiebres de Malta y había viajado hasta Puigcerdà con la esperanza de que el aire de montaña contribuyera a mejorar sus síntomas. Su situación familiar tampoco era sencilla: había perdido a varios de sus seres queridos y su única familiar viva en aquel momento era su sobrina Rosa, que también padecía una enfermedad grave. Ante la incertidumbre sobre quién podría sobrevivirle, optó por recurrir a una figura jurídica propia de Cataluña y Navarra: los llamados herederos de confianza.

En lugar de designar directamente a una persona como heredera, Gaudí escogió a varios hombres de su círculo más cercano para que, llegado el momento de su muerte, comunicaran ante notario cuál había sido su voluntad. Los elegidos fueron Gil Parés, sacerdote y capellán custodio de la Sagrada Familia; Pere Santaló, médico y amigo personal del arquitecto; y Francesc Berenguer, uno de sus colaboradores más estrechos. Sin embargo, Berenguer falleció en 1914, antes que el propio Gaudí, por lo que fue sustituido por Domènec Sugrañes, discípulo del arquitecto y quien posteriormente asumiría la dirección de las obras de la basílica hasta 1936. Los tres fueron los encargados de acudir ante el notario y dejar constancia de las instrucciones que habían recibido.

Su declaración fue clara: la voluntad expresa y confidencial de Antoni Gaudí era vender todos sus bienes y destinar el dinero obtenido a continuar las obras de la Sagrada Familia. No quería que su patrimonio se repartiera entre familiares ni que sirviera para alimentar una fortuna personal. La casa del Park Güell debía venderse y sus ahorros tenían que contribuir al proyecto al que había dedicado buena parte de su vida. Una decisión que confirma que, para el arquitecto, la basílica estaba muy por encima de cualquier otra consideración material.

La vivienda acabó en manos de un matrimonio italiano admirador de su obra, que apenas modificó la decoración y la distribución del inmueble. Años después, cuando ambos fallecieron, la Asociación de Amigos de Gaudí adquirió la propiedad y posteriormente la cedió al Patronato de la Sagrada Familia, que la convirtió en el museo que puede visitarse actualmente. De esta manera, la casa que había formado parte de la historia familiar del arquitecto terminó vinculada de nuevo a su gran proyecto.

La publicación del inventario también ha permitido recuperar un documento histórico que conecta la vida de Gaudí con algunas de las figuras más relevantes de su época. La firma de Manuel Azaña en el certificado de últimas voluntades constituye uno de los detalles más singulares del expediente, al tratarse de una etapa anterior a su llegada a la presidencia de la Segunda República. Un siglo después de la muerte del arquitecto, sus últimas voluntades han dejado de ser un secreto y han confirmado algo que ya apuntaba su trayectoria: Gaudí no quiso llevarse consigo una fortuna, sino dejar todo lo que tenía al servicio de la obra que consideraba el gran proyecto de su vida.