A sus 90 años, Toshisuke Kanazawa es uno de los culturistas más reconocidos de Japón. El deportista nipón ha conquistado en 19 ocasiones el campeonato nacional de culturismo y mantiene una rutina de entrenamiento adaptada a su edad. Entre sus ejercicios favoritos destacan las dominadas y la prensa de piernas, mientras que ha dejado de lado otros como las sentadillas y el press de banca. «Desarrollé mis músculos de forma natural y todavía no he perdido la cabeza», asegura.

En el año 1967, participó en el certamen Mister Universo celebrado en Montreal, donde compitió con grandes figuras del culturismo como Arnold Schwarzenegger y Sergio Oliva. Décadas después, Kanazawa siguió compitiendo en distintas categorías máster. «Quiero competir hasta que tenga 90 años. Y me gustaría ser un ejemplo para otros abuelos y abuelas del mundo viviendo sano hasta los 100», señala.

La rutina de ejercicio y alimentación de Toshisuke Kanazawa

Nacido en 1936 en la prefectura de Shimane, junto al mar de Japón, destacó desde joven como nadador, especialmente en la prueba de 1.500 metros estilo libre durante sus años de instituto. Sin embargo, una lesión muscular puso fin a su sueño de participar en los Juegos Olímpicos. Lejos de abandonar el deporte, decidió orientar sus esfuerzos hacia otro objetivo: convertirse en culturista profesional. «Mi madre era escéptica pero me apoyaba, pero mi padre se oponía rotundamente; pensaba que los jóvenes debían trabaja. Les dije que quería ser el mejor de Japón, pero que necesitaría algunos años para lograrlo», comenta al diario The Guardian.

Kanazawa relaciona su buena forma física con unos hábitos saludables: nunca ha fumado ni consumido alcohol y lleva décadas sin comer carne ni pescado. Su dieta se basa principalmente en arroz integral con furikake, natto y sopa de miso, a la que añade un par de huevos crudos. «Antes tomaba seis batidos de proteínas al día, pero ahora sólo tres. Con la edad, me cuesta más digerir tanto líquido. Hago lo que es mejor para mí y para mi cuerpo a esta edad. Y soy completamente natural», confiesa.

En 2026, Japón tiene 36,24 millones de habitantes mayores de 65 años, el 29,4% de su población, según datos del Ministerio del Interior y Comunicaciones, y todo apunta a que el envejecimiento continuará avanzando: las previsiones apuntan a que los mayores representarán el 34,8 % de la población en 2040 y el 37,1 % en 2050. Las mujeres constituyen la mayoría de este grupo, con 20,54 millones, frente a los 15,71 millones de hombres.

«Los japoneses mayores están haciendo cosas increíbles, pero me preocupa que muchos de ellos abandonen las cosas que hacían cuando eran jóvenes. Es como cuando los músculos de las piernas empiezan a debilitarse y uno simplemente lo deja pasar porque piensa que es inevitable. Nunca quise ser así, por eso hago lo que hago», comenta Kanazawa.

Su entrenamiento ha evolucionado considerablemente desde sus primeros años como culturista. Durante su juventud, dedicaba hasta seis horas diarias al ejercicio y realizaba rutinas muy exigentes. Sin embargo, con el paso del tiempo fue reduciendo la duración de las sesiones y dando mayor importancia al descanso y la recuperación.

Actualmente, sus entrenamientos duran unas tres horas al día e incluyen ejercicios de fuerza, práctica de poses y control corporal. Además, espera hasta siete días antes de volver a trabajar el mismo grupo muscular para evitar una sobrecarga excesiva en músculos, tendones y articulaciones.Su rutina también incluye estiramientos diarios para conservar la movilidad articular y el uso de aceites naturales para mantener la elasticidad de la piel.

Sopa de miso

Para preparar la sopa de miso, lo primero es elaborar el caldo dashi. Para ello, utiliza 960 ml de agua, una pieza de unos 10 gramos de alga kombu deshidratada y 10 gramos de katsuobushi o copos de bonito. Puedes encontrar todos estos ingredientes en supermercados asiáticos.

Comienza calentando el agua a fuego bajo junto con el alga kombu. Deja que se caliente lentamente para extraer todo su umami y retírala justo antes de que el agua llegue a hervir. A continuación, añade las hojuelas de bonito y vuelve a encender el fuego. Cuando comience la ebullición, apágalo, tapa la olla y deja reposar la preparación entre 10 y 15 minutos. Sabrás que el caldo está listo cuando las hojuelas se hayan depositado en el fondo.

Para la sopa de miso, necesitarás 200 gramos de tofu suave cortado en dados, cuatro cucharadas de miso blanco, una cucharada de alga wakame deshidratada y una cebolla verde.

Coloca un colador fino sobre una olla grande y filtra el caldo dashi. Presiona ligeramente las hojuelas de bonito para extraer todo su sabor. Después, calienta el caldo a fuego medio-bajo. Disuelve poco a poco el miso con ayuda de un colador y una cuchara. Añade el tofu, el alga wakame y un poco de cebolla verde picada. Calienta la sopa hasta que comience a desprender vapor, pero evita que llegue a hervir, ya que podría perder parte de su sabor y sus propiedades.