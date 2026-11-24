Ser olímpico, ganar una medalla y representar a España durante años no significó para toda una generación de deportistas tener garantizada una cotización a la Seguridad Social por ese trabajo. Un drama que grandes figuras del deporte como Fernando Romay y Coral Bistuer han explicado en alguna que otra ocasión. En concreto, en el programa de Antena 3 Y ahora Sonsoles, pusieron sobre la mesa este problema que les afectaba directamente ahora que se acercan a la edad de jubilación, y es que parte de sus carreras deportivas no figuraban como años cotizados.

Ambos pertenecen a una generación que abrió camino mucho antes de que el deporte español alcanzara los éxitos de las últimas décadas. Entrenaban, competían, viajaban y tributaban, pero el encaje en la Seguridad Social era muy distinto al actual. «Nosotros tributábamos como artistas y toreros», explicaba Romay. Sin embargo, parece que ahora esa situación está a punto de cambiar parcialmente ya que una norma aprobada este mismo año permitirá reconocer determinados periodos trabajados antes de que sus respectivos deportes se integraran en el Régimen General.

El drama de Fernando Romay y Coral Bistuer con su pensión por haber sido olímpicos

Fernando Romay empezó a jugar en Primera División con 18 años y desarrolló buena parte de su carrera profesional antes de que los jugadores de baloncesto fueran incorporados al Régimen General de la Seguridad Social. En el programa explicaba una situación difícil de entender desde la perspectiva actual. «Nosotros éramos profesionales para la sociedad civil, pero éramos amateurs dentro del deporte», recordaba.

Eso se traducía en una contradicción bastante clara. Tenían obligaciones tributarias, cobraban por jugar y desarrollaban una actividad profesional, pero durante años no existía para ellos la misma obligación de cotización que hoy asociamos a cualquier relación laboral. Romay aseguraba además que ni siquiera podían solucionar el problema dándose de alta como autónomos porque no existía un epígrafe específico. «En toda mi época del Real Madrid no he tenido la posibilidad de cotizar a la Seguridad Social», señalaba.

Los jugadores profesionales de baloncesto no quedaron integrados en el Régimen General hasta el 1 de agosto de 1993, algo que confirma ahora el propio BOE al reconstruir la evolución normativa de estos colectivos.

Coral Bistuer, una campeona olímpica que empezó con 16 años

El caso de Coral Bistuer muestra otra cara del mismo problema. Comenzó a practicar taekwondo con 16 años y con apenas 17 ya era campeona de Europa. Después llegaron años de entrenamientos, campeonatos internacionales y dos participaciones olímpicas. Bistuer fue bronce en Seúl 1988, cuando el taekwondo participó como deporte de exhibición, y oro en Barcelona 1992, también dentro del programa de demostración. En televisión insistía en que detrás de esos momentos había muchos años de trabajo que no aparecían después reflejados en su vida laboral.

«Ni cotizan los entrenamientos, ni cotiza nada de lo que has logrado para tu país», lamentaba. En aquel momento, explica, ni siquiera pensaba en lo que ocurriría décadas más tarde. Tenía 17 años y su objetivo era competir. La preocupación apareció con el paso del tiempo. «Yo no pensaba que con 60 iba a tener este problema», reconocía Bistuer, que reclamaba que esos años pudieran tenerse en cuenta para alcanzar una jubilación acorde con el trabajo realizado.

Una norma aprobada en 2026 cambia finalmente el escenario

Desde la entrevista ha habido sin embargo, una novedad importante. El Gobierno aprobó el Real Decreto 739/2026, de 23 de septiembre, precisamente para permitir que determinados periodos trabajados como deportista profesional antes de la integración de cada colectivo en la Seguridad Social puedan computarse para la jubilación. La norma reconoce expresamente que esa incorporación se produjo de forma gradual. Los ciclistas entraron en 1992, los jugadores de baloncesto en 1993, los de balonmano en 1998 y el resto de deportistas profesionales incluidos en la normativa correspondiente, con carácter general, en 2003.

El cambio no será automático. Los deportistas tendrán que acreditar los periodos trabajados mediante certificados del club o entidad deportiva y, cuando eso no sea posible, podrá intervenir la federación correspondiente. Después deberán solicitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social que esos años sean reconocidos. Y existe otra fecha que conviene tener presente: el real decreto fue publicado el 25 de septiembre, pero entrará en vigor el 25 de diciembre de 2026.

Los años anteriores podrán contar para la jubilación

La nueva regulación permitirá entonces reconocer periodos comprendidos desde el 15 de marzo de 1980 hasta la fecha en la que cada colectivo quedó integrado en el Régimen General, siempre que se cumplan las condiciones establecidas. Esos años podrán utilizarse para determinar el derecho a la jubilación, calcular la base reguladora y establecer el porcentaje correspondiente. Incluso quienes ya estén jubilados podrán solicitar, en determinados casos, una revisión de su pensión.

La norma llega décadas después de las carreras de Romay, Bistuer y muchos otros deportistas que se encontraron en la misma situación. Eso no significa que todos vayan a ver reconocidos automáticamente cada uno de sus años de competición, porque será necesario demostrar que encajan en los requisitos establecidos. Pero sí responde precisamente a la situación que Romay resumía en televisión con una frase difícil de olvidar: durante aquellos años podían tributar, pero no cotizar como hoy lo haría un deportista profesional.