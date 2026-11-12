Lo ha confirmado la Seguridad Social: desde el 25 de diciembre se devolverán los años cotizados a los trabajadores que empezaran la jornada antes del INSS

La Seguridad Social ‘regalará’ los años cotizados que tenían pendientes los antiguos deportistas profesionales que desarrollaron una actividad laboral antes de que su disciplina se integrara al Régimen General de la Seguridad Social. De esta manera, a partir del próximo 25 de diciembre, estos profesionales podrán sumar años para la jubilación o incrementar la cantidad de la pensión. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los años cotizados que la Seguridad Social entregará a estos antiguos trabajadores.

Esto está establecido en el Real Decreto 739/2026, que fue publicado el pasado 23 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado y que entrará en vigor después de Navidad, este 25 de diciembre. Esta norma permitirá a la Seguridad Social poder entregar los años cotizados pendientes a los antiguos deportistas que desarrollaron una actividad antes de que su modalidad se integrara en el Régimen General de la Seguridad Social. Dentro de esta nueva normativa no entran los futbolistas profesionales ya que van por un régimen propio.

Así que estos antiguos deportistas trabajadores podrán reclamar desde el 15 de marzo de 1980, fecha en la que entró en vigor el Estatuto de los Trabajadores, hasta la fecha exacta en la que su modalidad deportiva pasó a formar parte del Régimen General de la Seguridad Social. Todo ello gracias a la aprobación de un Real Decreto 739/2026 que «establece el régimen jurídico para el cómputo como cotizados al Régimen General de la Seguridad Social, a efectos de la pensión de jubilación, de los periodos de actividad ejercidos como deportista profesional con anterioridad a su integración en el Régimen General de la Seguridad Social».

La Seguridad Social y los años cotizados

Así que, a partir de ciclistas, jugadores de baloncesto, balonmano u otros deportistas profesionales, podrán demandar unos años cotizados que hasta las fechas no les figuran en la vida laboral de la Seguridad Social y que les permitirá poder jubilarse antes o en mejores condiciones económicas. Según ha informado el medio especializado Business Insider, estos son los deportes y los periodos que podrán reclamar estos antiguos deportistas:

Ciclismo profesional: periodos anteriores al 1 de febrero de 1992.

Baloncesto profesional: periodos anteriores al 1 de agosto de 1993.

Balonmano profesional: periodos anteriores al 1 de enero de 1998.

Resto de deportistas profesionales: periodos anteriores al 1 de junio de 2003

Futbolistas profesionales (están excluidos por tener un régimen propio)

Esto supone buenas noticias para estos antiguos deportistas profesionales, que podrán añadir años de cotización a la vida laboral de cara a una jubilación que llega con cambios a partir de 2027. Como estipula la Ley 27/2011, desde el 1 de enero se vuelve a retrasar la edad de jubilación a los 67 años, que es hasta cuando tendrán que esperar los trabajadores que no lleguen a un mínimo de 38 años y seis meses de cotización. Los que sí que cumplan con este requisito podrán acceder a la jubilación con 65 años y el 100% de la pensión.

Para poder acceder a estos años cotizados que ‘regala’ la Seguridad Social a partir del próximo 25, estos antiguos deportistas profesionales tendrán que presentar los certificados emitidos por el club y, en caso de que la entidad no exista, los tendría que proporcionar la federación deportiva del deporte correspondiente. Esta solicitud se tendrá que realizar al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), ya sea al presentar la solicitud para acceder a la jubilación o en una revisión posterior para cambiar las condiciones.