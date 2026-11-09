José María Camarero, experto en economía: “Compensa jubilarse antes cuando el importe de lo que te va a subir la pensión es más de lo que te va a quitar la Seguridad Social”

Las pensiones subirán a partir del 1 de enero alrededor de un 3,5% y el experto José María Camarero se ha pronunciado sobre si a algunos trabajadores les compensará adelantar la jubilación en los últimos meses del año. «Compensa jubilarse antes cuando el importe de lo que te va a subir la pensión es más de lo que te va a quitar la Seguridad Social», ha dicho este profesional en la materia sobre la mejor estrategia a la hora de jubilarse. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la subida de las pensiones y cuándo conviene más jubilarse.

Este 2027 llegan dos novedades importantes en materia de pensiones de jubilación: el aumento de las pensiones conforme al IPC y el retraso de la edad de jubilación a los 67 años. La primera buena nueva llegará en el próximo mes de diciembre, una vez se conozca el dato adelantado de la inflación del mes de noviembre. Con este dato encima de la mesa se hará la media anual, y como indica el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social, se revalorizarán las pensiones contributivas de la Seguridad Social. Funcas ya ha vaticinado una subida del 3,5%.

La otra gran novedad que llega a partir del 1 de enero tiene que ver con las nuevas condiciones para acceder a la jubilación que recoge la Ley 27/2011, que reformó las pensiones hace 15 años. Así que las personas que quieran acceder a la jubilación con 65 años y el 100% de la pensión tendrán que acreditar una cotización de 38 años y seis meses en la vida laboral. Los que no lleguen a este mínimo tendrán que esperar hasta los 67 si no quieren retirarse sin penalizaciones.

Un experto sobre cuándo es mejor jubilarse

José María Camarero se ha pronunciado en la COPE sobre una de las grandes cuestiones que se estarán haciendo muchos trabajadores que están a punto de acceder a la jubilación: ¿es mejor adelantar la jubilación a final de año? Este experto ha dado una respuesta clara a los que estén pensando acogerse a la jubilación anticipada voluntaria, que incluye penalizaciones del 2,8% al 21% en función del tiempo de cotización y los meses que se quiera adelantar la jubilación.

«Compensa jubilarse antes cuando el importe de lo que te va a subir la pensión es más de lo que te va a quitar la Seguridad Social», ha informado este profesional en la materia durante su intervención en un programa del citado medio. Esto quiere decir que, si la penalización de jubilarse unos meses antes es inferior al 3,5% que todo hace indicar que van a subir las pensiones, podría compensar a estos trabajadores.

«Ese recorte de esa pensión inicial es para siempre. ¿Qué ocurre? Que la revalorización también es para siempre», ha informado este experto, que también ha dejado claro que hay que informarse bien y meditar bien una decisión que ya es para toda la vida. «No es una decisión que se haya que tomar ni por lo que me diga mi cuñado, ni por lo que me diga mi vecino, ni por lo que me diga mi compañero de trabajo», informó durante su intervención.