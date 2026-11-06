Está confirmado por la Seguridad Social y es oficial: ya se sabe cuándo se cobrará la paga extra de las pensiones en Navidad 2026

La paga extra de Navidad de las pensiones ya tiene calendario para 2026. Los jubilados y demás beneficiarios de prestaciones contributivas que tengan derecho a esta mensualidad extraordinaria recibirán el ingreso durante la última semana de noviembre, aunque el día concreto dependerá de la entidad bancaria en la que tengan domiciliada su prestación. Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros se adelantarán al resto y efectuarán el pago el lunes 23 de noviembre. CaixaBank y Banco Santander lo harán el martes 24, mientras que buena parte de las entidades restantes abonará el dinero el miércoles 25.

¿Qué día paga cada banco?

Las fechas comunicadas por las entidades financieras, recogidas por 65YMÁS tras consultar directamente con los bancos, sitúan los primeros ingresos el día 23. Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros serán los más madrugadores. CaixaBank y Banco Santander han previsto el martes 24 para sus clientes pensionistas, mientras que Ibercaja, BBVA, Banco Sabadell, ING, Kutxabank, Abanca y Cajamar realizarán el ingreso el miércoles 25 de noviembre.

En el caso de Abanca existe una particularidad, ya que para acceder al adelanto del día 25 hay que cumplir determinadas condiciones relacionadas con la tarjeta de débito y los reintegros en ventanilla. Si no se cumplen, el ingreso puede retrasarse hasta el último día hábil del mes, el lunes 30 de noviembre.

¿Cuánto dinero se cobra con la paga extra?

La Seguridad Social establece que las pensiones contributivas se abonan, con carácter general, en 14 pagas, primero con doce mensualidades ordinarias y dos extraordinarias, correspondientes a junio y noviembre. Cuando se ha generado el derecho durante el periodo completo, la paga extra equivale a una mensualidad ordinaria. Por tanto, en noviembre se reciben dos mensualidades brutas, primero la habitual y luego la extraordinaria.

No todos los beneficiarios cobrarán necesariamente una paga completa. Quienes hayan comenzado a percibir su pensión durante el semestre correspondiente tendrán derecho a una cantidad proporcional, calculada en sextas partes por los meses de devengo.

¿Quiénes no reciben un ingreso adicional?

Hay una excepción importante, ya que las pensiones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se abonan en doce mensualidades, porque las pagas extraordinarias están prorrateadas durante el año. Sus beneficiarios no reciben, por tanto, un ingreso doble en noviembre.

La Seguridad Social confirma así el derecho y el mes de abono de la paga extraordinaria, pero son las entidades financieras las que adelantan el dinero y determinan el día concreto en que aparece en cada cuenta.