¿Qué día se cobra la paga extra de Navidad en 2026? Fechas oficiales en Caixabank, Santander, BBVA…

La paga extra de Navidad se acerca para endulzar la época más bonita del año para los casi 10 millones de pensionistas que hay en España. Los jubilados y demás beneficiarios de una pensión de incapacidad permanente, viudedad u orfandad se preparan para recibir una paga doble que será ingresada a final del próximo mes de noviembre. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la paga extra de Navidad en 2026.

Con la llegada del otoño y el mes de octubre, llegamos al último trimestre del año que precede a una de las épocas más esperadas del año: la Navidad. Con motivo de ello, millones de pensionistas españoles recibirán a finales del mes de noviembre la famosa paga extra de Navidad que doblará la pensión de estos ciudadanos y supondrá el mayor gasto de la historia para la Tesorería General de la Seguridad Social, que hace unos meses desembolsó 14.498,2 millones de euros.

La paga extra de Navidad está recogida por ley en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En el artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores se hace referencia a las gratificaciones extraordinarias que llegan en verano y en Navidad. «El trabajador tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, una de ellas con ocasión de las fiestas de Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores. Igualmente se fijará por convenio colectivo la cuantía de tales gratificaciones», se puede leer esta norma que también deja claro que «podrá acordarse en convenio colectivo que las gratificaciones extraordinarias se prorrateen en las doce mensualidades».

¿Cuándo se paga la paga extra de Navidad en 2026?

La paga extra de Navidad llegará para los pensionistas españoles con la pensión del mes de noviembre, lo que quiere decir que la TGSS la entrega entre los primeros días hábiles del mes de diciembre. Como suele ser habitual, los bancos adelantarán el pago a los clientes que tengan la pensión domiciliada en las entidades financieras correspondiente a la última semana de noviembre, posiblemente entre el 24 y 25 de noviembre de este mes.

De primeras, según informa la página web HelpMyCash, las pensiones correspondientes al mes de octubre se abonarán en los próximos días siguientes: