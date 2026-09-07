El BOE lo confirma: los pensionistas no van a cobrar una nueva paga extra en septiembre

No habrá paga extra para los pensionistas en este mes de septiembre. La Seguridad Social ha confirmado que los rumores sobre unas cantidades extras que se abonarán a los españoles en los próximos días no tienen razón de ser después de que se publicara un vídeo falso en las redes sobre unas cantidades de más que se pagarán a estos ciudadanos, que tienen que ver con el complemento por la brecha de género que se abona desde el año 2021. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la presunta paga extra de las pensiones en el mes de septiembre.

La Seguridad Social se prepara para un desembolso récord en pensiones para este mes de septiembre. La TGSS gastó 14.470 millones de euros en pensiones contributivas el pasado mes de agosto, lo que supone un gasto de un 6,2 % más que en el año anterior. Este desembolso fue a parar a las 9,5 millones de personas que en España reciben una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad o en favor de familiares. La pensión media del sistema de la Seguridad Social se situó en 1.373,4 euros en agosto, un 4,6 % más que hace un año y a la espera de la nueva subida que llegará en el año 2027.

Sin paga extra en el mes de septiembre

En los últimos días se ha hecho viral un vídeo fake hecho con inteligencia artificial que hablaba de una paga extra en el mes de septiembre para los pensionistas españoles. Y obviamente, es mentira. La Seguridad Social establece que gran parte de las personas que tienen acceso a una pensión contributiva en España tienen sus pensiones repartidas en 14 mensualidades, 12 por cada mes del año más dos pagas extras en los meses de julio y diciembre.

Sólo un grupo de pensionistas no dispone de paga extra en verano y Navidad y el motivo tiene que ver con que están repartidas dentro de las 12 mensualidades. Estos son los beneficiarios de una pensión contributiva de incapacidad permanente derivada de accidente laboral o enfermedad profesional. Dentro de este grupo también entran las personas que reciben una nómina por viudedad u orfandad cuando la muerte del causante ha tenido que ver con su actividad profesional.

Así que el resto de pensionistas españoles no recibirán una paga extra en este mes de septiembre. La Seguridad Social ha dejado claro a la página web Maldita.es que «no hay ninguna paga extra relacionada con la brecha de género» y que «en cuanto a septiembre, no hay ninguna novedad prevista». De esta forma, se confirma el bulo de este vídeo generado por IA en el que se informaba de una paga extra en septiembre que se debía al complemento de brecha de género.

El complemento para la reducción de brecha de género es una ayuda vigente desde el año 2021 que se aplica a los pensionistas para compensar el perjuicio laboral que han podido sufrir en su día por estar al cuidado de los hijos. Esta es una cantidad fija de 36,90 euros al mes que se aplica a cada pensión contributiva por cada hijo hasta un máximo de cuatro, que supone un incremento de 147,60 al mes, que son 2.066,4 euros. Esto sustituye al anterior complemento para la maternidad con el objetivo de compensar a los padres que en su día tuvieron que compaginar trabajo y cuidado de los hijos.