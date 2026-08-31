El importante cambio que entra en vigor mañana 1 de septiembre según la Seguridad Social: afecta a los trabajadores de baja

A partir del 1 de septiembre, las personas que se encuentren en situación de incapacidad temporal o permanente deberán prestar atención a las notificaciones de teléfono móvil. La Seguridad Social empezará a comunicarse con los trabajadores de baja laboral de manera exclusiva mediante su sede electrónica, aunque con alguna excepción.

La Administración Pública busca mejorar su digitalización y, por ello, el primer día de septiembre comenzará a realizar sus notificaciones exclusivamente de manera telemática. Una práctica que coincide con el refuerzo de la vigilancia que se hará a los trabajadores con varias bajas laborales anuales.

A partir de su entrada en vigor, aquellas personas que hayan solicitado o estén percibiendo las prestaciones por incapacidad recibirán las notificaciones a través del buzón de la sede electrónica de la Seguridad Social. Ahí, la Administración comunicará todo lo necesario a la persona, quien tendrá 10 días naturales a partir del día de la recepción para poder entrar y leer la notificación. En caso de que no se abra en el plazo establecido, el sistema la dará por leída.

Correo electrónico

Para poder asegurar que las notificaciones se lean a tiempo, el organismo ha puesto en marcha un sistema de alertas. Esto permite que se pueda vincular el correo electrónico personal o el número de teléfono con el objetivo de hacer llegar un email o SMS cada vez que cuente con una comunicación nueva. Aun así, la Administración asegura que «para los casos residuales de personas que pudieran tener dificultades para acceder a las comunicaciones electrónicas, la norma refuerza la posibilidad de que puedan ser atendidas presencialmente en una oficina».

Aquellas personas que tengan documentos que no se puedan digitalizar no se verán afectadas por esta modificación. Del mismo modo, se podrán entregar personalmente aquellas comunicaciones que se soliciten en un CAISS o lo requieran por cuestiones de inmediatez.