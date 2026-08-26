Starlink ya envía SMS de emergencia en España y prepara más satélites

Durante los incendios que afectaron a zonas de Madrid, Ávila y Toledo a finales de julio, algo cambió para los clientes de Movistar y MasOrange que se quedaron sin cobertura. Sus móviles siguieron enviando y recibiendo SMS aunque las antenas terrestres más cercanas hubieran dejado de funcionar. Esto fue debido a Starlink, activado de forma gratuita y temporal por SpaceX para cubrir el hueco que dejaba la red tradicional.

Ese episodio es la mejor demostración de lo que promete Direct to Cell, el servicio de conexión vía satélite directa al móvil que SpaceX lleva meses desplegando por el mundo. En España sigue siendo un servicio limitado y sin fecha de lanzamiento comercial completo, pero ya ha dejado de ser una promesa abstracta. Y detrás, SpaceX prepara una nueva generación de satélites que multiplica varias veces la capacidad actual, con el objetivo de pasar del SMS de emergencia a datos y llamadas normales.

Cómo funciona un servicio que no necesita antena ni aplicación

Para usar Direct to Cell no hay que instalar una antena, ni una app, ni activar ningún modo especial en el teléfono. El satélite se comporta como si fuera una torre de telefonía móvil que en vez de estar fija en tierra se mueve a gran velocidad en órbita baja, a varios cientos de kilómetros de altura. El teléfono se conecta usando las mismas frecuencias móviles de siempre, sin saber ni necesitar saber que la señal viene del cielo.

Esa sencillez tiene un precio, que es la capacidad. Cada satélite cubre una zona enorme y todo su ancho de banda se reparte entre los dispositivos que se conectan bajo su huella en cada momento. Es la razón por la que, de momento, el servicio en España se limita a mensajes de texto y alertas de emergencia. MasOrange ya había probado un salto mayor en un piloto técnico en Valladolid en febrero, con SMS, MMS y algo de datos, pero sin que trascendiera a un lanzamiento comercial abierto.

Los satélites V2 Mobile, la apuesta de SpaceX para multiplicar la capacidad

La compañía de Elon Musk tenía en órbita alrededor de 650 satélites dedicados a esta conectividad a finales de marzo, según ha explicado la propia SpaceX, y con ellos da servicio de mensajería, datos ligeros y voz por internet a unos 7,4 millones de dispositivos al mes en cerca de treinta países. Es una cifra que sirve para entender el punto de partida, pero también sus límites actuales.

El salto vendrá con los satélites V2 Mobile, una generación que SpaceX describe como sustancialmente más capaz que la actual. La compañía habla de unas veinte veces más rendimiento por satélite y hasta cien veces más densidad de datos que un satélite V1 Mobile, gracias a chips propios, antenas de matriz en fase más avanzadas y miles de haces espaciales pensados para atender muchas más conexiones a la vez. SpaceX también habla de velocidades de descarga de hasta 150 Mbps como objetivo a medio plazo.

Una velocidad alcanzada en condiciones favorables no es lo mismo que una conexión garantizada en toda una región de cobertura, y el rendimiento real dependerá de cuántos satélites haya disponibles sobre cada zona, de la demanda en ese momento, del espectro cedido por cada operador y de la compatibilidad del teléfono. SpaceX ha llegado a hablar de una constelación de hasta 15.000 satélites mobile, pero esa cifra representa el techo teórico de la red, no un compromiso firme para una fecha concreta. El despliegue inicial de los V2 Mobile se espera que arranque en 2027, con la idea de ofrecer conectividad 5G a teléfonos sin modificar y a dispositivos del Internet de las Cosas.

MasOrange y Movistar, cada uno con su apuesta de satélite

En España, MasOrange es quien ha cerrado el acuerdo con Starlink para traer Direct to Cell, formalizado en un comunicado conjunto en febrero. Movistar, en cambio, ha optado por un camino distinto y se ha aliado con AST SpaceMobile, el otro gran actor de la conectividad satelital directa al móvil y con más presencia en Europa. El resultado es que, según el operador que tenga cada usuario, la tecnología y el ritmo de despliegue pueden acabar siendo diferentes, aunque el objetivo final sea el mismo, tener cobertura donde antes no la había.

Esta competencia entre redes de satélite tiene un efecto para quien esté pensando en cambiar de operador pensando en esta función. De momento ninguna de las dos ha confirmado tarifas ni una fecha de disponibilidad general para llamadas y datos, así que la única capacidad garantizada hoy sigue siendo el SMS de emergencia activado puntualmente, como ocurrió durante los incendios del verano.

Qué móviles ya son compatibles y qué falta por resolver

La lista de teléfonos preparados para conectarse a estos satélites es más larga de lo que parece. Incluye desde hace tiempo a los iPhone más recientes, a los Google Pixel de las últimas generaciones y a buena parte de la gama alta y media de Samsung, incluidos sus plegables, junto con modelos de Motorola, Honor, Xiaomi y otras marcas. La compatibilidad exacta varía según el modelo concreto y el mercado, así que lo más fiable es comprobarlo directamente en los ajustes del teléfono o en la web del operador antes de dar por hecho que funciona.

Lo que todavía falta por resolver no es tanto el hardware como el negocio. Ni MasOrange ni Movistar han explicado cómo facturarán este servicio cuando deje de ser gratuito y de emergencia, ni si irá incluido en las tarifas actuales o supondrá un coste aparte. Hasta que eso se aclare, y hasta que lleguen los primeros satélites V2 Mobile a partir de 2027, lo más realista es ver Direct to Cell como lo que es hoy en España, una red de rescate para momentos en los que la cobertura normal falla, con la promesa de convertirse en algo más en los próximos años.