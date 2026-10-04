El tiempo corre en tu contra: qué hacer en la primera hora después de que te roben el móvil

Esta semana llega un fin de semana largo para todo el país, con el lunes 12 de octubre como Fiesta Nacional. En la Comunitat Valenciana el puente empieza antes, porque el viernes 9 se celebra el Día de la Comunitat, y suma cuatro días seguidos de fiesta. Son días de maletas, estaciones y aeropuertos llenos y paseos por zonas turísticas. Ahí un descuido con el móvil es más fácil. Si ocurre, además, te pilla lejos de casa y quizás sin tu ordenador.

Un móvil robado es mucho más que un aparato que hay que reponer. Dentro están la app del banco, el correo y las fotos, y sobre todo la línea que recibe los códigos por SMS con los que se confirman pagos y se recuperan contraseñas. Por eso lo que hagas en la primera hora pesa más que el precio del teléfono. Casi todo se gestiona desde otro dispositivo, como el móvil de quien viaja contigo o un portátil de confianza. Si usas un equipo ajeno, cierra la sesión de tus cuentas al terminar.

El orden que te ahorra disgustos

No todos los pasos tienen la misma urgencia, por lo que este es el orden que limita el daño más rápido.

Bloquea el móvil a distancia y márcalo como perdido. Llama a tu operadora para bloquear la SIM. Protege tu cuenta de Google o de Apple y avisa a tu banco. Pide un duplicado de la SIM para recuperar tu número. Denuncia el robo y solicita el bloqueo del IMEI.

Bloquéalo antes de intentar encontrarlo

En Android la herramienta se llama Localizador, antes conocida como Encontrar mi dispositivo. Funciona desde su app en otro teléfono o desde el navegador en android.com/find.

Tras iniciar sesión con la misma cuenta de Google del móvil robado, aparece su ubicación en el mapa. También aparece la opción Marcar como perdido, que bloquea la pantalla y permite mostrar un mensaje con un teléfono de contacto.

Si no recuerdas la contraseña de Google, hay un atajo. En android.com/lock basta con escribir tu número de teléfono y superar una comprobación de seguridad para bloquear la pantalla, siempre que tuvieras activado el Bloqueo remoto en el móvil.

En el iPhone el equivalente es la app Buscar, a la que también se accede desde iCloud.com/find. Al elegir el dispositivo y pulsar Marcar como perdido, el iPhone queda bloqueado con su código y Apple Pay se desactiva.

Apple recomienda hacerlo aunque tengas activada la Protección en caso de robo del dispositivo. Las medidas extra de esa función solo duran un tiempo. Todo esto depende de que la localización estuviera activada antes del robo. Si el teléfono está apagado o sin conexión, la orden se aplica cuando vuelve a conectarse.

Borrar el contenido a distancia es el último recurso. En Android, una vez borrado, el móvil deja de aparecer en Localizador. En el iPhone, Apple pide no quitarlo de Buscar aunque lo borres, para que siga vinculado a tu cuenta. Si el mapa sitúa el teléfono en un portal o en un local, no vayas a buscarlo. Esa ubicación es para la policía.

La SIM, la llave que el ladrón quiere usar

Con tu tarjeta en otro teléfono, el ladrón recibe tus SMS. Eso incluye los códigos que envían bancos y servicios para confirmar operaciones o restablecer contraseñas, además del que pide WhatsApp para activar tu cuenta en otro aparato.

Una llamada al servicio de atención al cliente de tu operadora basta para bloquear la línea. Con una eSIM el trámite es el mismo, porque lo que se corta es el número y no la tarjeta física.

Después toca recuperar el número con un duplicado de la SIM, que se pide en tienda o por los canales de la compañía. En cuanto actives WhatsApp con ese número en otro teléfono, la sesión del móvil robado se cierra, porque una cuenta solo funciona en un teléfono principal a la vez.

Tus cuentas valen más que el teléfono

Desde un ordenador, cambia la contraseña de tu cuenta de Google o de tu cuenta de Apple. Esa cuenta da acceso al correo, a las copias de seguridad y a las contraseñas guardadas. Además, el ladrón la necesita para desactivar las protecciones del propio móvil. Las dos cuentas muestran la lista de dispositivos conectados. En la de Apple puedes eliminar el iPhone robado de tu cuenta sin sacarlo de Buscar.

En la de Google conviene esperar antes de cerrar la sesión en ese móvil. Una vez cerrada, ya no podrás bloquearlo ni borrarlo desde Localizador, así que es mejor hacerlo cuando lo des por perdido.

Llama también a tu banco, o entra en su app desde otro dispositivo, para bloquear las tarjetas, también las que usabas para pagar con el móvil. Si tienes Bizum, menciónalo en esa llamada, ya que funciona asociado a tu número de teléfono.

Denuncia e IMEI, el candado definitivo

El IMEI es un código de 15 dígitos que identifica cada teléfono. Con él y con la denuncia, la operadora puede bloquear el terminal para que no funcione con otra SIM. Marca *#06#, apunta el IMEI que aparece en pantalla y guárdalo en otro sitio. Te ahorrará buscar la caja el día que haga falta.

La denuncia se presenta en comisaría o en un cuartel de la Guardia Civil. Ambos cuerpos también permiten hacerla por internet desde su Oficina Virtual de Denuncias. Esta vía solo sirve cuando no ha habido violencia ni intimidación y no puedes identificar al autor.

Si la presentas por internet, debes firmarla en comisaría en un plazo máximo de 72 horas para que tenga validez. Si estás de viaje, no hace falta esperar a volver a casa. Puedes firmarla en cualquier comisaría de la Policía Nacional con el número de referencia que te da el sistema al presentarla.

Si te arrancaron el móvil de la mano o te amenazaron, la denuncia tiene que ser presencial. Guarda una copia, porque la pedirán la operadora para bloquear el IMEI y el seguro si tienes el teléfono asegurado.

Cuidado con quien dice haber encontrado tu iPhone

Días o semanas después del robo puede llegar un SMS o un correo que asegura que el teléfono ha aparecido, con un enlace para ver dónde está. Es una trampa. La página imita la de Apple y busca tu contraseña para desactivar el Bloqueo de activación. Ese mecanismo es lo que impide reutilizar o revender el iPhone robado.

Apple no avisa por mensaje de que ha encontrado un dispositivo. Ante cualquier aviso así, entra tú en iCloud.com/find o en la app Buscar y comprueba allí la ubicación. La misma precaución vale para Android y para cualquier mensaje que pida tus contraseñas.

Deja esto listo antes de que pase

Si vas a salir este puente, merece la pena dedicar unos minutos a estos ajustes antes de cerrar la maleta. Apunta también, en papel o en la cartera, el teléfono de atención al cliente de tu operadora y el de tu banco, porque sin móvil no tendrás la agenda a mano.

Buena parte de lo anterior depende de ajustes que hay que activar con el teléfono en la mano. En Android, la sección Protección antirrobo de los ajustes de Google reúne tres funciones. El Bloqueo antirrobo bloquea la pantalla si detecta el tirón típico de un robo. Las otras dos son el bloqueo sin conexión y el Bloqueo remoto.

En el iPhone conviene activar la Protección en caso de robo del dispositivo, en Ajustes > Face ID y código. Fuera de lugares habituales como tu casa o el trabajo, cambiar la contraseña de la cuenta de Apple exige Face ID o Touch ID. En algunos casos también obliga a esperar una hora.

Ten también una forma de entrar en tu cuenta de Google o de Apple que no dependa del móvil, como los códigos de seguridad de reserva guardados fuera del teléfono.

Todo esto sirve bastante más de lo que crees, y aun que el hurto del móvil es un escenario que no deseamos ni imaginar, conviene estar preparado.