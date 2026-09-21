Llevo todo el fin de semana con los AirPods 5 y Apple ha conseguido sorprenderme

Llevo desde el viernes utilizando los nuevos AirPods 5 y todavía es pronto para hablar de ellos como para redactar una review completa. Necesito más días para comprobar a fondo su autonomía, la cancelación de ruido, las llamadas o funciones como la traducción en tiempo real. Pero sí tengo ya una primera impresión bastante clara, y no es otra que la Apple ha hecho unos auriculares que me están gustando mucho más de lo que esperaba.

Volver a unos AirPods sin almohadillas era mi principal duda

Hay un detalle tan sencillo como el tamaño del estuche que estoy agradeciendo especialmente. Después de dos generaciones utilizando los AirPods Pro, volver a una caja pequeña como la de los primeros AirPods resulta sorprendentemente agradable. Cabe en cualquier bolsillo y no da la sensación de llevar un accesorio más de cierto tamaño encima. Puede parecer un detalle pequeñor, pero después de varios días utilizándolos se agradece.

Había otro aspecto que me generaba más dudas, el diseño abierto. Estoy acostumbrado a los AirPods Pro de segunda y tercera generación y, por tanto, a llevar una almohadilla de silicona que queda dentro del oído. Pensaba que el cambio podía resultar extraño, especialmente porque asociaba ese tipo de auricular a una mejor sujeción y a un mayor aislamiento.

Y, al menos durante este primer fin de semana, ha ocurrido justo lo contrario. Los AirPods 5 se han adaptado muy bien a mis oídos y no he echado de menos las almohadillas. No solo resultan cómodos, sino que puedo llevarlos durante bastante tiempo sin tener esa sensación de presión que en ocasiones producen los auriculares intraaurales.

Eso sí, aquí quiero ser prudente. La comodidad es algo muy personal y depende mucho de la forma de cada oído. Lo que puedo contar es mi experiencia después de varios días, no que el ajuste vaya a ser igual para todo el mundo.

Y entonces llega el sonido

Pero si hay algo que me está sorprendiendo especialmente es el sonido. Los AirPods 5 suenan realmente bien. Es una apreciación completamente personal después de utilizarlos durante estos días, pero la primera sensación al pasar de mis AirPods Pro a estos ha sido mucho mejor de lo que esperaba. Y si digo que suenan bien no es por pura subjetividades, quien me siga desde este medio sabe que cierro el año con más de dos docenas de auriculares probados.

ha trabajado en la arquitectura acústica de estos auriculares y utiliza el chip H2, además de tecnologías como la ecualización adaptativa. Sobre el papel son especificaciones, pero después de utilizarlos durante horas lo que importa es el resultado y, en este caso, mi impresión inicial es muy positiva.

Y aquí aparece algo interesante: los AirPods 5 cuestan 149 euros con el estuche de carga USB-C. Por 169 euros están los AirPods 5 con estuche de carga inalámbrica, una versión que añade algunas posibilidades más, pero que son idénticos en cuanto a capacidades sonoras.

Apple ha ajustado mucho mejor el precio

Los 149 euros siguen siendo una cantidad importante para unos auriculares, pero el mercado ha cambiado mucho en los últimos años. Hay alternativas de muchas marcas entre 100 y 200 euros que ofrecen un nivel de sonido, cancelación de ruido y funciones cada vez más elevado.

Por eso creo que el movimiento de Apple con los AirPods 5 resulta interesante. No estamos ante unos auriculares baratos, pero tampoco ante un producto cuyo precio esté completamente fuera de lo que encontramos actualmente en esta categoría. Y, después de este primer contacto, la calidad que estoy obteniendo está a la altura de lo que esperaba por ese dinero.

También estoy probando una de sus funciones más llamativas

Hay otra característica que todavía tengo pendiente de probar a fondo: la traducción en tiempo real. Ya he descargados varios idiomas y deseo ponerla en práctica en alguno de mis siguientes viajes al extranjero.

Apple permite utilizar esta función con los AirPods compatibles vinculados a un iPhone que admita la opción y con Apple Intelligence activado. Entre los idiomas disponibles están español, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, chino y coreano, aunque la disponibilidad depende de la configuración y la región.

Todavía me queda mucho por probar

Y esa es precisamente la razón por la que no quiero llamar a esto una review. Llevo con los AirPods 5 desde el viernes y estas son mis primeras impresiones, no se trata de un análisis de mayor calado

Me falta comprobar a fondo la autonomía, probar la cancelación de ruido en diferentes situaciones, utilizar la traducción durante más tiempo, hacer más llamadas, comprobar cómo responden cuando los utilizo para caminar y comparar directamente su sonido con el de los AirPods Pro que llevo utilizando hasta ahora.

Pero hay algo que sí puedo decir después de este primer fin de semana y es que los AirPods 5 me están encantando. Me preocupaba especialmente pasar de los Pro a un diseño sin almohadillas y ha sido una transición mucho más sencilla de lo que esperaba. El tamaño del estuche me parece un acierto, la comodidad está siendo muy buena y el sonido me ha sorprendido.