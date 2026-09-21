Si tienes un iPhone antiguo, iOS 27 trae una mejora que vas a notar desde el primer día
- Nacho Grosso @grosso_nacho
- Cádiz (1973) Redactor y editor especializado en tecnología. Escribiendo profesionalmente desde 2017 para medios de difusión y blogs en español.
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Llevo desde el pasado lunes utilizando iOS 27 y una de las cosas que más me ha llamado la atención es que el iPhone responde rápido. La respuesta al abrir aplicaciones, movernos por las diferentes pantallas o entrar en determinadas secciones del sistema resulta más inmediata, especialmente teniendo en cuenta que algunas de estas mejoras también llegan a modelos con varios años a sus espaldas.
iOS 27 hace que el iPhone responda más rápido
Una de las mejoras está en la gestión que hace el sistema de los recursos del procesador. Apple ha optimizado el planificador de CPU y esta optimización llega hasta el iPhone 11. Es decir, no hace falta tener uno de los últimos modelos para beneficiarse de parte del trabajo que se ha hecho en iOS 27.
Lo que más aprecio es la sensación general de fluidez. Abrir aplicaciones, cambiar entre pantallas, desplegar el Centro de control o moverse por la Biblioteca de aplicaciones son acciones que se realizan con mucha agilidad.
Además, iOS 27 precarga determinados datos que necesitan las aplicaciones antes de abrirlas, una optimización que puede reducir hasta un 30 % el tiempo necesario para ponerlas en funcionamiento. Es una de esas mejoras que quizá no tienes manera de medir con un cronómetro, pero que contribuyen a que el teléfono transmita una mayor sensación de velocidad.
AirDrop ahora va como un tiro
Aquí sí he notado una diferencia especialmente clara. AirDrop va como un tiro con iOS 27. Cuando envío varias fotografías o archivos entre dispositivos, la transferencia se completa con mucha rapidez y el proceso resulta bastante más ágil que antes.
La mejora tiene además un dato concreto detrás, las transferencias de determinados archivos mediante AirDrop pueden ser hasta un 80 % más rápidas. No quiere decir que cualquier archivo vaya a tardar exactamente un 80 % menos, pero sí ayuda a entender la rapidez que se aprecia al utilizarlo.
Para alguien como yo que utiliza el iPhone para trabajar y mueve fotografías, vídeos o documentos entre dispositivos, es una mejora más importante de lo que puede parecer sobre el papel. No meteuna nueva función, pero consigue que una herramienta que ya utilizábamos resulte mucho más cómoda.
También he notado cambios al trabajar con Fotos
Otro de los cambios está en la aplicación Fotos. Después de hacer varias fotografías, las imágenes aparecen en la fototeca con mayor rapidez, es hacerla con el iPhone y comprobar que han pasado al resto de dispositivos con una rapidez pasmosa.
El sistema está preparado para que las fotografías y vídeos recién capturados puedan cargarse hasta un 70 % más rápido. De nuevo, no hay que esperar que esa cifra se reproduzca exactamente en nuestro iPhone, pero sí se aprecia el objetivo, el de reducir el tiempo que pasa entre hacer una foto y poder trabajar con ella.
Es el tipo de cambio que prefiero encontrar en una actualización del sistema, ya que no necesitas aprender nada nuevo para aprovecharlo. Simplemente utilizas el iPhone y determinadas tareas se hacen más deprisa.
Incluso la cámara responde mejor con poca batería
Hay otro pequeño cambio que me ha parecido interesante. Cuando el iPhone está utilizando el modo de bajo consumo, la cámara se abre ahora más rápido. Puede parecer una mejora menor, pero precisamente en esas situaciones agradeces que el teléfono no tarde en responder.
Si queda poca batería y quieres hacer una fotografía rápidamente, no necesitas desactivar el modo de bajo consumo para conseguir que la cámara responda con mayor rapidez. iOS 27 optimiza también este comportamiento.
Y hay más pequeñas mejoras repartidas por todo el sistema. El cambio de pantallas de bloqueo, la carga del teclado de emojis y stickers y otras acciones habituales también se han optimizado. Son detalles que por separado pueden pasar desapercibidos, pero juntos contribuyen a que el iPhone responda con mayor rapidez.
Cómo puedes comprobarlo en tu propio iPhone
Si acabas de instalar iOS 27 en un iPhone antiguo, hay varias pruebas muy sencillas que puedes hacer. Abre las aplicaciones que utilizas habitualmente y comprueba cómo responden, haz varias fotografías y entra inmediatamente en Fotos y, sobre todo, prueba a enviar un grupo de imágenes mediante AirDrop. En esta última tarea es donde personalmente he notado una diferencia más evidente.
Por eso, más que quedarse con el 30 %, el 70 % o el 80 %, lo interesante es comprobar qué ocurre con nuestro propio iPhone. Y aquí iOS 27 deja una impresión bastante positiva. Incluso si tienes un modelo que ya lleva unos cuantos años contigo, la actualización no se limita a cambiar la interfaz o añadir funciones. Hay mejoras internas que se notan cuando utilizas el teléfono todos los días. iOS 27 es compatible con una amplia lista de modelos, incluyendo los iPhone 11 y los iPhone SE de segunda generación y posteriores.
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