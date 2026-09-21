Cinco artistas del Máster de Bellas Artes de ADEMA trasladan a la feria Estampa su investigación y práctica profesional
Rebeca Morey, Óscar González, Mar Font, Marc Rieke y Aina Parpal participan en la feria madrileña
Dentro del modelo formativo del Máster en Desarrollo Profesional para la Práctica Artística Contemporánea
Cinco artistas del Máster en Desarrollo Profesional para la Práctica Artística Contemporánea de ADEMA participarán del 24 al 27 de septiembre en Estampa Madrid, en IFEMA, con una selección de obras que reúne diferentes lenguajes y líneas de investigación de la creación contemporánea.
Rebeca Morey, Mar Font, Marc Rieke, Aina Parpal y Óscar González presentarán sus proyectos en uno de los espacios profesionales del sector artístico, donde podrán entrar en contacto con galeristas, comisarios, coleccionistas, artistas y otros agentes vinculados al arte contemporáneo.
La directora del máster y jefa de Estudios del Grado en Bellas Artes de ADEMA, Amparo Sard, ha explicado que uno de los principales objetivos del programa es «introducir al alumnado en circuitos artísticos de primer orden y acercarlo, desde el propio proceso formativo, a la realidad profesional que encontrará al desarrollar su trayectoria». «No queremos que el aprendizaje termine en la producción de una obra. Es importante que los artistas sepan presentarla, construir y defender su discurso y relacionarse con los distintos agentes que intervienen en el sistema del arte contemporáneo», ha señalado.
La participación en Estampa forma parte así de la dimensión profesional del máster, que combina la investigación y la producción artística con el conocimiento de los mecanismos de exhibición, circulación y presentación pública de la obra.
Para los participantes, «la feria supone además la oportunidad de contrastar sus investigaciones fuera del contexto académico». En este sentido, valoran especialmente la posibilidad de conocer desde dentro el funcionamiento de una feria de arte, presentar sus propuestas ante profesionales y nuevos públicos y establecer contactos vinculados al desarrollo de sus respectivas trayectorias.
La selección presentada por ADEMA reúne pintura, escultura, cerámica, grabado, instalación y procesos experimentales, con investigaciones que abordan cuestiones como el cuerpo, la memoria, la identidad, la transformación de la materia o las nuevas formas de habitar los espacios físicos y digitales.
- Rebeca Morey presentará cinco obras realizadas en 2026: tres esculturas en cerámica esmaltada y dos trabajos gráficos en fotopolímero. Su investigación parte de la deconstrucción del cuerpo y su transformación en materia a través de formas orgánicas, viscerales y ambiguas. La selección establece además un diálogo entre la escultura y la obra gráfica, manteniendo como eje común el cuerpo, la materia y la tensión formal.
- Mar Font participa con Malas hierbas, una serie escultórica construida como un jardín artificial de cuerpos híbridos y difícilmente clasificables. La artista trabaja sobre el cuerpo entendido como un territorio en transformación y explora los espacios intermedios en los que identidad, mutación, deseo y resistencia permanecen en constante construcción.
- Óscar González presentará PlaceHolder, una escultura de acero soldado de 210 por 110 por 70 centímetros que parte de una investigación sobre los mundos virtuales abandonados. La obra traslada al espacio físico arquitecturas procedentes de entornos digitales deshabitados y plantea una reflexión sobre la relación entre arquitectura, memoria y comunidad en la era digital.
- Marc Rieke desarrolla una práctica en torno a la percepción, la materialidad y la transformación. Su trabajo transita entre la escultura, la instalación, el grabado, la fotografía y los procesos experimentales, y utiliza materiales como cabello humano, cuero, resina y materia orgánica para cuestionar los sistemas habituales de interpretación y explorar estados difíciles de categorizar.
- Aina Parpal centra su investigación pictórica en la cotidianidad, la memoria y la experiencia situada. Parte de personas, paisajes y situaciones de su entorno cercano, especialmente Mallorca, y trabaja a partir del color, la materia y el gesto para transformar experiencias autobiográficas y momentos aparentemente ordinarios en imágenes capaces de adquirir una dimensión compartida.