Cinco artistas del Máster de Bellas Artes de ADEMA trasladan a la feria Estampa su investigación y práctica profesional

Cinco artistas del Máster en Desarrollo Profesional para la Práctica Artística Contemporánea de ADEMA participarán del 24 al 27 de septiembre en Estampa Madrid, en IFEMA, con una selección de obras que reúne diferentes lenguajes y líneas de investigación de la creación contemporánea.

Rebeca Morey, Mar Font, Marc Rieke, Aina Parpal y Óscar González presentarán sus proyectos en uno de los espacios profesionales del sector artístico, donde podrán entrar en contacto con galeristas, comisarios, coleccionistas, artistas y otros agentes vinculados al arte contemporáneo.

La directora del máster y jefa de Estudios del Grado en Bellas Artes de ADEMA, Amparo Sard, ha explicado que uno de los principales objetivos del programa es «introducir al alumnado en circuitos artísticos de primer orden y acercarlo, desde el propio proceso formativo, a la realidad profesional que encontrará al desarrollar su trayectoria». «No queremos que el aprendizaje termine en la producción de una obra. Es importante que los artistas sepan presentarla, construir y defender su discurso y relacionarse con los distintos agentes que intervienen en el sistema del arte contemporáneo», ha señalado.

La participación en Estampa forma parte así de la dimensión profesional del máster, que combina la investigación y la producción artística con el conocimiento de los mecanismos de exhibición, circulación y presentación pública de la obra.

Para los participantes, «la feria supone además la oportunidad de contrastar sus investigaciones fuera del contexto académico». En este sentido, valoran especialmente la posibilidad de conocer desde dentro el funcionamiento de una feria de arte, presentar sus propuestas ante profesionales y nuevos públicos y establecer contactos vinculados al desarrollo de sus respectivas trayectorias.

La selección presentada por ADEMA reúne pintura, escultura, cerámica, grabado, instalación y procesos experimentales, con investigaciones que abordan cuestiones como el cuerpo, la memoria, la identidad, la transformación de la materia o las nuevas formas de habitar los espacios físicos y digitales.