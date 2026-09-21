El juez lo tiene claro: ve indicios de delito en el podemita Balti Picornell por llamar «puto nazi» a Jorge Campos

El juez lo tiene claro: considera que el ex presidente podemita del Parlament balear, Balti Picornell, incurrió en un delito al llamar «puto nazi» en reiteradas ocasiones al diputado nacional de Vox, Jorge Campos. El magistrado del Tribunal de Instancia de Palma ha rechazado la petición de la Fiscalía de archivar el caso y ha acordado procesar a Picornell por un presunto delito de injurias graves con publicidad.

Aunque todavía está pendiente que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre el caso, durante la instrucción se ha constatado que el que fuera presidente del Parlamento de las Islas Baleares habría difundido en diversas ocasiones a través de redes sociales imágenes identificativas de Jorge Campos acompañadas del texto «puto nazi», reproducidas además de forma reiterada y accesible a terceros, según recoge la resolución a la que ha tenido acceso OKBALEARES.

Es por ello que el juez ha desestimado la solicitud de sobreseimiento que había presentado el Ministerio Fiscal, que fundamentaba su petición en la prevalencia de la libertad de expresión en el marco del debate político. El magistrado sostiene que, si bien la libertad de expresión es un pilar esencial en una sociedad democrática y sus límites son más amplios cuando afectan a personas con proyección pública, este derecho encuentra su límite en la dignidad humana y el derecho al honor.

Y es que el auto fundamenta que la expresión empleada por Balti Picornell posee una «extraordinaria carga peyorativa» y que la atribución de la condición de nazi no constituye una «categoría política neutra», sino asociar a una persona con una ideología ligada al totalitarismo y a violaciones de los derechos humanos.

Hay que mencionar que esta fase procesal no juzga de forma definitiva la culpabilidad ni resuelve el fondo sobre la protección constitucional de las expresiones, sino que determina si existen indicios suficientes para someter el caso a debate en el juicio oral.

Por parte de la parte denunciante, la expresión «puto nazi» excede los límites de la crítica política amparada por la libertad de expresión constitucional. Este insulto en concreto no es un argumento político, sino una frase que busca «deshumanizar a la víctima, atribuirle falsamente una ideología totalitaria y genocida responsable de crímenes de lesa humanidad, y lesionar gravemente su dignidad personal y profesional ante la opinión pública».

Por si fuera poco, según consta en la denuncia, la conducta del podemita Picornell no quedó en una mera ofensa al honor, sino que trascendió al plano de la seguridad personal al desatarse una catarata de reacciones violentas por parte de terceros que pasaron de la injuria a la amenaza real.

Por otro lado, la defensa de Jorge Campos, encabezada por el letrado Eduardo Luna, también denunció que activistas independentistas señalaron públicamente al juez del caso. En concreto, fue el presidente de la Assemblea Sobiranista de Mallorca, Jaume Sastre, que puso en el centro de la diana al magistrado, publicando su nombre y dos fotos suyas en su cuenta de X, antiguo Twitter. La defensa de Campos comunicó estos hechos al juzgado.

Cabe recordar que Baltasar Picornell se convirtió en presidente del Parlament balear con los votos del PSOE de Francina Armengol y los independentistas de Més per Mallorca. Ocupó el cargo durante dos años y su mandato estuvo plagado de polémicas, excentricidades y actitudes fuera de lugar.