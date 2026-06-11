Más policías que manifestantes: fracaso de la concentración frente a los juzgados de Palma en apoyo a Balti Picornell

Fracaso total de la concentración frente a los juzgados de Palma en apoyo a Baltasar Picornell, el ex presidente podemita del Parlament balear que está investigado por llamar en reiteradas ocasiones «puto nazi» al diputado nacional de Vox, Jorge Campos. Los manifestantes eran tan pocos que incluso había más policías y periodistas.

En total, había tan sólo una decena de personas que han acudido a apoyar a Picornell, todos ellos miembros de los colectivos independentistas Arran y Assemblea Sobiranista de Mallorca. También ha estado presente el líder de los separatistas de Baleares, Lluís Apesteguia, del partido Més per Mallorca, y algún ex dirigente de Podemos en las Islas como Laura Camargo.

Además, la concentración ha sido bien pobre de principio a fin. Los manifestantes se han limitado únicamente a exhibir alguna pancarta a favor de la libertad de expresión y a aplaudir tímidamente a Picornell en su salida de los juzgados de Vía Alemania.

En declaraciones a los medios de comunicación, el ex presidente de la Cámara balear ha asegurado que la foto que se hizo posando junto a un grafiti que reza «J. Campos puto nazi» la hizo «en tono humorístico», aunque ha admitido que la ha empleado para responder en redes sociales a «comentarios reaccionarios de este personaje», refiriéndose al dirigente de Vox. Asimismo, ha explicado que la pintada era visible desde 2023 y que él se hizo la fotografía en 2024.

Finalmente, no ha habido declaración porque la defensa de Picornell ha alegado que no se les había notificado correctamente la querella, a pesar de que, según ha informado el letrado que defiende a Jorge Campos, Eduardo Luna, «a pesar de que el juzgado le había mandado una notificación por SMS al investigado y se había puesto en contacto con él por vía telefónica».

Por este motivo, Picornell tendrá que volver a acudir a los juzgados de Palma el próximo martes a las 13:00 horas para declarar.

Por su parte, el abogado de Acció Cassandra, Josep Rossell, ha calificado como un «honor» representar a Picornell, y ha avanzado que recurrirán la admisión de la querella, al entender que la acción del ex podemita se enmarca en la libertad de expresión. «No podemos tolerar que, aunque finalmente se archivara, se investigue a una persona por unos hechos que, aunque fueran ciertos, no serían constitutivos de delito», ha indicado.

Además, Rossell ha indicado igualmente que el próximo martes no responderán al representante de Jorge Campos y que valorarán si se acogen al derecho a no declarar hasta que haya un pronunciamiento sobre la admisión.

«No podemos permitir que personajes como este nos quiten la libertad de expresión e intenten mantenernos callados y no podamos expresarnos ante lo que personas reaccionarias dicen en redes sociales», ha manifestado.

Cabe recordar que Baltasar Picornell se convirtió en presidente del Parlament balear con los votos del PSOE de Francina Armengol y los independentistas de Més per Mallorca. Ocupó el cargo durante dos años y su mandato estuvo plagado de polémicas, excentricidades y actitudes fuera de lugar.