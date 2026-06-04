Jorge Campos ratifica la querella por injurias contra el ex presidente podemita del Parlament: «Es un señalamiento atroz»

Jorge Campos, diputado de Vox por Baleares en el Congreso de los Diputados, ha acudido este jueves al Juzgado de Instrucción número ocho de Palma para ratificar la querella por injurias que presentó hace unos días contra el ex presidente podemita del Parlament balear, Balti Picornell, quien llamó «puto nazi» a Campos en reiteradas ocasiones.

A la salida de los juzgados, Campos ha asegurado que ha acudido al edificio de Vía Alemania para «seguir adelante con el procedimiento ante unas injurias que son absolutamente inaceptables y ante las que, desde luego, no me voy a quedar con los brazos cruzados».

El diputado de Vox ha advertido de los peligros de dejar pasar este tipo de delitos: «Es un señalamiento atroz, que además conlleva un aumento de las amenazas de todo tipo que recibo. Hay que pararlo de alguna manera».

En sus declaraciones, el agraviado ha confirmado que habrá una ampliación de esta querella a todos aquellos que han apoyado en las redes sociales a Picornell: «Es intolerable que concejales de Més, como el señor Joan Collet de Alcúdia, ex diputado autonómico, el diputado autonómico portavoz de Més, el señor Apesteguia, el diputado nacional Vicenç Vidal, de Més también, de Més Sumar, en el Congreso de los Diputados o el ex político David Abril estén animando, estén apoyando que un señor, como es Picornell, siga insultándome con un insulto tan grave como es llamarle a alguien nazi, una ideología totalitaria, sangrienta, que ha cometido crímenes de lesa humanidad».

«Estos señores, que son cargos públicos, le animan a seguir insultando y no solo eso, sino que ellos también me insultan. Con lo cual, eso es un señalamiento intolerable, es deshumanizar y dejar la vía abierta a que otros violentos puedan agredirme, como ya han intentado en otras ocasiones», ha denunciado Jorge Campos.

Ahora le queda esperar y confiar en la justicia: «Yo siempre he confiado en la justicia y creo que hay indicios suficientes, y cualquiera los puede consultar, de un insulto reiterado, constante, un señalamiento, insisto, intolerable sobre mi persona».

El próximo día 11 de junio está citado para declarar ante el juez Bati Picornell en la condición de demandado. Picornell ha admitido su condición de demandado, tal y como informó en exclusiva OKBALEARES, y ha llamado «medios fatxufos» a periódicos como OKBALEARES por informar sobre su situación procesal. Lo que llama particularmente la atención es que el podemita reconoce que todo lo publicado es cierto.