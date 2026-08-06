Baleares encabeza en España la compra de vivienda por extranjeros, duplicando la media nacional hasta tal punto que durante el segundo trimestre del año una de cada tres viviendas vendidas en las islas fueron adquiridas por compradores extranjeros.

Esto representa el 32,2% del total de las operaciones, el porcentaje más alto de España, según la Estadística Registral Inmobiliaria publicada este martes por el Colegio de Registradores.

Y eso que a nivel nacional también se batieron registros a este respecto, pero lejos de los guarismos de Baleares.

Así, la demanda extranjera de vivienda en España se incrementó en términos porcentuales y en términos absolutos durante el segundo trimestre.

El porcentaje de compras de vivienda por extranjeros a nivel nacional fue del 15,98%,, máximo histórico, alcanzando algo más de 26.800 compras.

Las nacionalidades cabeceras han sido británicos (6,99%), neerlandeses (6,94%), alemanes (6,11%), marroquíes (6,09%), rumanos (5,7%), italianos (5,13%), franceses (4,97%) y polacos (4,33%).

Por zonas del mundo, el 57,39% corresponde a la Unión Europea, el 16,75% al resto de Europa, el 8,83% a África, el 6,75% a Asia y el 6,35% a América del Sur, quedando el resto del mundo con el 3,93%.

En todas las comunidades autónomas se han registrado incrementos trimestrales en el peso de compras de vivienda por extranjeros.

Los pesos más altos se han alcanzado en Islas Baleares (32,27%), Comunidad Valenciana (31,03%), Canarias (29,33%), Región de Murcia (23,71%), Cataluña (17,63%) y Andalucía (15,95%).

El precio de la vivienda ha registrado un nuevo máximo histórico, con un crecimiento trimestral del 3,14% por encima de los niveles máximos de 2007.

El informe también sitúa a Baleares como la segunda comunidad autónoma con el precio medio de la vivienda más elevado del país, con 4.311 euros por metro cuadrado, únicamente por detrás de Madrid (4.477 euros).

Asimismo, Palma se mantiene entre las capitales de provincia más caras de España, con un precio medio de 4.291 euros por metro cuadrado, solo superada por San Sebastián (6.420 euros), Madrid (5.534 euros) y Barcelona (5.045 euros).

En el conjunto de España, las compraventas de vivienda descendieron un 5,7% en el segundo trimestre respecto a los tres primeros meses del año, hasta las 167.934 operaciones, encadenando dos trimestres consecutivos de caídas.