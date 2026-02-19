Inmobiliarias de Baleares rechazan limitar la compra de vivienda a no residentes porque no bajará el precio

Inmobiliarias de Baleares rechazan limitar la compra de vivienda a los no residentes porque no bajará el precio y acusan a los separatistas de Més per Mallorca de «buscar titulares fáciles, en lugar de soluciones reales al problema estructural de la vivienda en Baleares», ante la propuesta que han presentado en el Parlament y que se debatirá la próxima semana.

La Asociación Balear de Agencias Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (ABINI) ha rechazado con contundencia esta iniciativa y el presidente de la entidad Daniel Arenas, ha sido claro: «Yo no negaría que la demanda de no residentes, que incluye también a residentes en la Península, tiene un efecto sobre los precios. Pero no es, ni de lejos, el único factor. El verdadero problema es que durante 25 años no se ha reaccionado con oferta al aumento de población».

Arenas ha advertido que durante décadas, ningún gobierno en Baleares, con independencia del color político, ha sido capaz de dar una respuesta estructural al problema de la vivienda. No se ha generado suficiente oferta para acompañar el crecimiento de población y la presión de la demanda, y ese déficit acumulado es hoy el verdadero origen de la tensión en los precios.

Desde ABINI advierten de que centrar el debate en limitar compradores desvía la atención del problema real: la falta de vivienda disponible. Además, insisten en que reducir la actividad inmobiliaria no sólo afecta al comprador final, sino a todo un ecosistema económico que depende de la construcción y la rehabilitación: albañiles, arquitectos, aparejadores, ingenieros, pintores, carpinteros, electricistas, fontaneros, promotores, notarías y despachos jurídicos, entre muchos otros profesionales.

«Frenar el mercado no reduce la necesidad de vivienda; simplemente paraliza actividad económica y empleo. Si no se construye más, el impacto no será solo en precios, sino también en puestos de trabajo y crecimiento económico», señalan desde la asociación.

«Restringir compradores no crea vivienda»

Desde ABINI sostienen que limitar la compra de vivienda por residencia o nacionalidad es jurídicamente dudoso, genera inseguridad y no resolverá el problema estructural. «Restringir compradores no crea ni una sola vivienda más. Si no se amplía el parque residencial, los precios no bajarán de forma estructural», ha afirmado Arenas.

La asociación recuerda que la propuesta carece de viabilidad política: Més cuenta con 4 de los 59 escaños del Parlament y tanto PP como Vox ya han anunciado su voto en contra. «La sociedad balear ya se pronunció claramente en las urnas en contra de estas ideas. Insistir en ellas es prolongar un debate estéril», ha indicado el presidente.

ABINI considera que, en lugar de promover limitaciones, Més debería retirar su recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto Ley de Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE), que obliga a que el 50% de las viviendas en nuevas urbanizaciones sean para residentes.

«Sólo en Palma esta norma permitirá la tramitación exprés de cerca de 10.000 viviendas asequibles destinadas exclusivamente a personas con al menos cinco años de residencia en Baleares», ha explicado Arenas.

«Bloquear el Decreto PRE sólo servirá para retrasar la salida de miles de viviendas asequibles al mercado. Si de verdad el objetivo es facilitar el acceso a la vivienda, deberían dejar de obstaculizar las medidas que generan oferta real».

Finalmente, ABINI ha señalado que las limitaciones que se proponen «no se aplican cuando se trata de operaciones privadas», recordando que «cuando determinados dirigentes han tenido que vender sus viviendas, han optado por hacerlo al mejor postor, incluidos compradores extranjeros». Daniel Arenas se refiere a representantes de Més que recientemente han vendido sus viviendas a compradores extranjeros como es el caso de Jaume Alzamora, destapado por OKBALEARES.

«Necesitamos políticas de vivienda eficaces, no discursos de confrontación. Baleares necesita más oferta, más seguridad jurídica y más gestión. Lo demás son medidas simbólicas que no resolverán el problema real», ha concluido Daniel Arenas.