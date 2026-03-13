Vox exige expropiar o comprar Son Busquets ante el pasotismo de Sánchez para edificar las 831 VPO previstas

Vox exige expropiar o comprar Son Busquets ante el pasotismo del Gobierno de Pedro Sánchez para edificar las 831 VPO previstas. Por ello, instará en el pleno del próximo día 26 a iniciar cuanto antes los estudios necesarios para adquirir o expropiar los terrenos, «amparándose en la emergencia habitacional y que a través del Govern y el Ayuntamiento de Palma se facilite la construcción de viviendas en el menor tiempo posible».

La expropiación o acuerdo de compra podría rondar unos 50 millones de euros, según Vox, que recuerda en esta moción que en el punto 48 del acuerdo programático 2023-2027 del PP y Vox se indica que, de no desarrollarse el compromiso actual del Gobierno de España relativo a Son Busquets en el tiempo acordado, «adquiriremos los terrenos y ejecutaremos las viviendas necesarias con la colaboración público-privada».

Tres años después de firmarse el protocolo entre el Estado y Defensa para transformar el antiguo cuartel de Son Busquets en un nuevo barrio, con más de 800 viviendas asequibles, el proyecto sigue paralizado por la pasividad del Gobierno socialista, pese a la urgencia municipal en concretar la mayor promoción de vivienda social prevista.

Ni la tramitación del avance del plan ni las reuniones con el Ayuntamiento han desembocado en obras visibles, dejando el enorme solar vacío y en desuso mientras crece la presión política y vecinal por la necesidad de incrementar el parque de viviendas en Palma, pero el enorme solar de más de 110.000 metros cuadrados sigue sin grúas ni movimientos de tierra.

No obstante, el Ayuntamiento de Palma busca agilizar los trámites mediante la figura de Proyecto Residencial Estratégico (PRE) ante la urgente necesidad de vivienda. Se cree que la nueva tramitación aceleraría el proceso, ya que, de hacerlo mediante la aprobación de un plan especial urbanístico, el proceso se podría alargar de 4 a 8 años, mientras que, en el proceso a través del PRE, se reduciría la mitad del plazo inicialmente previsto.

«Nos tememos que seguiremos en la misma tónica, dejar pasar el tiempo, algo que queremos evitar e imprimir la mayor velocidad posible», apuntan desde Vox, cuyo portavoz y concejal, Fulgencio Coll, recuerda sobre Pedro Sánchez que «si hay algo que hemos comprobado es su falta de compromiso en temas de vivienda y de palabra».

«Es difícil de entender que, con la profunda crisis para el acceso a la vivienda, no se aceleren los procesos de forma mucho más rápida», concluye la moción de Vox que necesitará el respaldo del gobierno municipal en minoría del PP para salir adelante en el pleno.