Mallorca expondrá este verano una joya de casi un millón de euros de su cartografía medieval: la carta portolana iluminada del mundo mediterráneo firmada por Petrus Roselli (Pere Rossell) en 1447. Se trata de una pieza excepcional de la histórica Escuela de Cartografía Mallorquina que ha sido adquirida recientemente por la institución insular y que ha pasado a formar parte del patrimonio público.

Será a partir del próximo mes de junio y hasta noviembre cuando se podrá contemplar en el Museu de Mallorca esta obra única de la cartografía medieval.

La pieza es una carta portolana iluminada del mundo mediterráneo, escrita en latín y catalán sobre una única membrana de vitela de grandes dimensiones (56 x 94 centímetros). Está dibujada con tinta marrón y contiene centenares de topónimos escritos en negro y rojo mediante una pequeña letra gótica.

El Consell de Mallorca tuvo conocimiento de la existencia de una subasta virtual organizada por la casa Sotheby’s en Londres, en la que salía a licitación la carta portolana más antigua de las diez cartas de navegación firmadas por Petrus Roselli (Pere Rossell), considerado el miembro más prolífico de la Escuela de Cartografía Mallorquina, que floreció entre los siglos XIII y XV.

Ante esta oportunidad única de adquirir una de las joyas de la cartografía mallorquina y enriquecer el patrimonio histórico de Mallorca, el Consell de Mallorca contactó directamente con la casa Sotheby’s para negociar su adquisición.

La operación cuenta además con el informe favorable de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español del Ministerio de Cultura, que en su sesión del 20 de enero de 2026 consideró de interés la adquisición de esta carta portolana con destino a las colecciones del Museu de Mallorca.

El órgano colegiado también estimó adecuado el precio acordado para su compra, fijado en 762.000 libras esterlinas, y subrayó el carácter único de esta obra para la colección destinataria, así como su pertenencia al Patrimonio Histórico Español.

La vicepresidenta de la institución insular y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que esta exposición permitirá conocer de cerca la carta portolana de Pere Rossell y que se pueda «contextualizar dentro de la gran tradición de la Escuela de Cartografía Mallorquina. Desde el Consell de Mallorca seguimos trabajando para proteger, recuperar y poner al alcance de la ciudadanía nuestro patrimonio histórico».