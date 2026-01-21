El misterioso mapa antiguo que ha vuelto a ser tendencia entre historiadores

Desde finales de 2025, un viejo trozo de pergamino volvió a ser el centro de atención en el mundo de la historia y la cartografía. Se trata del Mapa de Piri Reis, creado en 1513 por un almirante y cartógrafo del Imperio Otomano que llevaba ese mismo nombre. ¿Por qué es tan especial?

¿Qué es el mapa de Piri Reis?

Para empezar, no es un mapa cualquiera. Está dibujado sobre piel de gacela y solo se conserva aproximadamente un tercio del original. Aun así, muestra con bastante detalle:

La costa occidental de Europa

El norte de África

Sobre todo, la costa oriental de América del Sur

El mapa apareció en 1929 en el Palacio de Topkapi, en Estambul, mientras se organizaban archivos antiguos. Y claro, cuando los expertos lo vieron, fliparon un poco: algunas zonas estaban demasiado bien representadas para una época en la que América acababa de entrar en el radar europeo.

El mapa de Piri Reis fue dibujado a mano hace más de 500 años, sobre la piel de una gacela. Se conserva solo un fragmento en Estambul, Turquía, que fue descubierto por casualidad en 1929. Únicamente queda alrededor de un tercio del original, pero lo que muestra es asombroso para su época.

El mapa detalla con notable precisión las costas del oeste de Europa, el norte de África y, lo más llamativo, la costa este de América del Sur. Incluye ríos, montañas e incluso anotaciones útiles para navegantes, como corrientes marinas y peligros.

¿De dónde sacó Piri Reis tanta info?

Aquí viene una de las partes más interesantes. El propio Piri Reis dejó notas escritas en el mapa explicando que no lo hizo desde cero. Según él, usó unos 20 mapas y cartas más antiguas, entre ellas:

Mapas portugueses

Cartas árabes

Mapas de origen griego

Un mapa atribuido a Cristóbal Colón

En aquella época era totalmente normal copiar, mezclar y mejorar mapas anteriores. No había Google Maps, así que cada navegante aportaba lo que sabía y lo que había visto.

Lo más interesante está en sus notas. Piri Reis escribió que no lo inventó él solo, sino que lo compiló usando unas veinte fuentes diferentes. Entre ellas, menciona mapas árabes, portugueses e, increíblemente, uno que él afirma fue dibujado por el mismísimo Cristóbal Colón. Esto muestra que en el siglo XVI el conocimiento geográfico se intercambiaba.

El gran misterio

Lo que ha hecho que este mapa vuelva a ser tendencia es una interpretación que surgió en la década de 1960. Al sur de Sudamérica, el mapa dibuja una masa de tierra irregular.

Algunos autores, como el historiador Charles Hapgood, propusieron que esa masa de tierra no era otra cosa que la costa de la Antártida, dibujada sin su capa de hielo. La Antártida fue descubierta oficialmente solo hasta 1820 y se cree que lleva millones de años congelada. ¿Cómo pudo un cartógrafo otomano en 1513 saber cómo era su costa bajo el hielo?

Esta teoría abrió la puerta a diversas especulaciones. ¿Existía un conocimiento geográfico avanzado, proveniente de una civilización perdida, que Piri Reis heredó? ¿O es prueba de un saber extraordinario? Durante décadas, esto ha alimentado el misterio.

La explicación moderna

Recientemente, en 2025 y 2026, nuevos estudios han usado herramientas como inteligencia artificial y modelos geofísicos para evaluar la situación. Los investigadores han comparado minuciosamente el trazo del mapa con los perfiles reales de la costa antártica bajo el hielo.

La conclusión de la mayoría de los expertos es más terrenal, pero no menos interesante. Esa masa de tierra al sur no es la Antártida. Lo más probable es que sea una combinación de dos cosas: una representación distorsionada y ampliada de la costa de la Patagonia (en el sur de Argentina y Chile) o la inclusión del mito de la “Terra Australis Incognita”.

Los cartógrafos de la época creían, por razones filosóficas, que debía existir un gran continente en el extremo sur para “equilibrar” las tierras del norte. Piri Reis pudo estar dibujando este continente legendario, mezclando datos reales de exploradores portugueses con conceptos heredados de la antigua Grecia.

Las supuestas “coincidencias” con la Antártida se explican por los métodos de proyección imperfectos de la época y por la casualidad.

El valor del mapa

El verdadero tesoro del mapa de Piri Reis reside en que muestra el alto nivel científico del Imperio Otomano en el siglo XVI. Piri Reis no era un aficionado, sino un navegante experimentado que integró saberes de las tradiciones cartográficas islámica, europea y posiblemente asiática.

El mapa es prueba de un mundo en conexión. En sus anotaciones se ve que el conocimiento fluía, incluso entre imperios rivales. Es un reflejo del momento justo en que la humanidad empezaba a unir las piezas del rompecabezas global. Su magia está en mostrar la curiosidad, la habilidad y la interconexión de nuestros antepasados.

Piri Reis también fue el autor de un libro monumental de navegación, el Kitab-ı Bahriye (“Libro de los Asuntos Marítimos”). Este complementa el mapa y demuestra su profundo conocimiento del mar.

Lecturas recomendadas

Mapas imposibles

Mapas de grandes exploraciones