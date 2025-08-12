El truco que casi nadie conoce para viajar con Google Maps sin gastar internet

En este mes de agosto millones de españoles andan fuera de casa disfrutando de unas merecidas vacaciones. Mientras unos disfrutan, a otros les llegará su momento en la segunda semana del mes de septiembre, fecha que cada vez es más elegida por motivos de precio y masificación. Un gran aliado para todas estas personas será Google Maps, una aplicación indispensable cuando sales por la puerta de casa. Es más, en este artículo te desvelamos el truco con Google Maps que te puede cambiar las vacaciones.

El auge de las nuevas tecnologías ha hecho más fácil la vida a las personas y buen ejemplo de ello es la aplicación de Google Maps. Esta tecnología de la empresa americana ha cambiado la forma de viajar de los habitantes del planeta Tierra, que ahora inician un viaje conociendo el recorrido y todos los destinos de antemano. Esta app del smartphone puso fin a los tradicionales mapas con los que los abuelos nos llevaban de viaje e incluso al GPS que llegó años después. Ahora con el teléfono móvil basta para llegar a destino.

En Google Maps, además de elegir la ruta ideal durante el viaje, también podrás tener acceso a restaurantes, principales puntos turísticos y demás lugares, que incluso saldrán puntuados conforme a las reseñas que han dejado otros turistas que han pisado el territorio antes que tú. Así que ahora, para bien de unos y mal de los más aventureros, ya no hay nada a la improvisación. Este puede ser uno de los motivos para la masificación extrema en las principales zonas de las ciudades o en los restaurantes de moda. Porque nadie dice «no» a la tentación de un restaurante valorado con un 4,9.

Por ello, Google Maps es una de las aplicaciones más utilizadas del mundo. El pasado 8 de febrero cumplió 20 años de existencia con unos números de récord: al mes acceden 2.000 millones de personas en todo el mundo. Además, en esta herramienta ya hay registrados 250 millones de negocios y el número de valoraciones total es de 500 millones.

El truco con Google Maps durante las vacaciones

Para exprimir Google Maps al máximo, hay un truco que puede solucionarte las vacaciones: el modo de navegación sin conexión. Esto permitirá a los usuarios poder utilizar la aplicación en la zona seleccionada sin la necesidad de gastar datos del teléfono móvil. Esto permite a los viajeros poder llegar a destino, incluso en lugares en los que no hay acceso a internet. A donde no llega la red 5G, Google Maps sí lo hace y su funcionamiento es bien sencillo.

Para ello, lo primero que tendrás que hacer es descargar la aplicación si aún no lo has hecho. Una vez instalada, tendrás que buscar el lugar en el que quieres pasar tus vacaciones. Acto seguido, en la parte inferior tendrás que presionar el nombre o la dirección del lugar. También podrás seleccionar todo el área que desees, aunque aquí tendrás que tener en cuenta el almacenamiento en el teléfono y los minutos que dure la descarga.

Una vez con el lugar seleccionado, tendrás que presionar «Más» y acto seguido «Descargar mapas sin conexión». Una vez descargado, podrás acceder a ese mapa seleccionado sin conexión a internet. Estos son los pasos que tienes que seguir para poder disfrutar de este truco de Google Maps durante estas vacaciones: