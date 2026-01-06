El fin de los SMS anónimos que llega en 2026: dejarás de recibir mensajes de desconocidos

Las estafas están a la orden del día y, por ello, desde el Ministerio para la Transformación Digital se han tomado una serie de medidas con el objetivo de evitar tácticas como el phishing, smishing o spoofing. Desde hace unos meses las compañías ya bloquean llamadas internacionales que proceden de números nacionales y a partir del próximo mes de junio ocurrirá lo mismo con los SMS que tengan como remitente alias alfanuméricos no registrados. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la ley que frenará los SMS fraudulentos.

El phishing es una de las tretas más utilizadas por los delincuentes para acceder a las cuentas personales de los ciudadanos y esta práctica sigue creciendo con el paso de los meses. Esta práctica, que consiste en hacer llegar a la víctima un mensaje de texto con un enlace fraudulento, es el timo más utilizado por los hackers malos y, por ello, a partir de junio de 2026 se bloquearán los SMS de empresas que no hayan registrado su alias en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Todo de acuerdo a la Orden TDF/149/2025, de 12 de febrero, por la que se establecen medidas para combatir las estafas de suplantación de identidad a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto fraudulentos. «La presente orden introduce mecanismos para evitar fraudes en el ámbito de la numeración y de los alias identificativos de mensajes cortos, mensajes multimedia y servicios de mensajería conversacional (SMS/MMS/RCS)», se puede leer en el punto 1 de esta norma publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Así que, conforme dicta la ley, los operadores «deberán bloquear los mensajes (SMS/MMS/RCS) que presenten como CLI numeraciones que no hayan sido asignadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a ningún operador o proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas, para lo que deberán consultar la correspondiente base de datos gestionada por dicha comisión».

Filtros en los SMS para combatir las estafas

«Las empresas y administraciones que utilicen alias o los proveedores de servicios de mensajería actuando en su nombre, deberán inscribir dichos alias, con carácter previo a su utilización, en el correspondiente registro gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia», informa esta orden que desde hace unos meses también bloquea las llamadas fraudulentas que llegan desde otros países con números nacionales.

Por ello, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya se ha puesto manos a la obra con el objetivo de evitar amenazas para los ciudadanos que reciban mensajes de texto de delincuentes haciéndose pasar por bancos u otros organismos públicos. En la mayoría de ocasiones, los mensajes se agrupan por la dirección del remitente y, por ello, en la misma caja pueden compaginar mensajes legítimos con los mensajes fraudulentos.

«Muchos mensajes legítimos que recibimos en el móvil (avisos de nuestro banco, compañías eléctricas, operadores, etc.) no muestran un número de teléfono como remitente, sino un alias alfanumérico (por ejemplo, «Correos» o «Banco»)», comienza diciendo la CNMV sobre los pasos a seguir para llevar a cabo este bloque a partir del mes de junio.

«Los estafadores pueden falsificar ese alias para suplantar a una entidad conocida. Para evitar que lleguen este tipo de mensajes a los usuarios finales, la orden ministerial citada obliga a los operadores a bloquear todos los mensajes que usen alias no inscritos oficialmente en el Registro de alias o que, estando registrados, no hayan sido recibidos de proveedores habilitados en dicho registro para su envío, a partir de junio de 2026», confirma.

Por ello, la CNMC anuncia que «pondrá en marcha el Registro de alias, en el que las empresas y administraciones que utilicen alias o los proveedores de servicios de mensajería actuando en su nombre deberán inscribir los alias e identificar los proveedores de servicios de mensajería habilitados para el envío y transmisión de SMS/MMS/RCS».