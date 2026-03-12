El barril de brent supera de nuevo los 100 dólares tras una noche de ataques a barcos en el estrecho de Ormuz

El precio del brent, de referencia en Europa, volvió a superar los 100 dólares por barril este jueves, tras una serie de ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio energético mundial. El barril de petróleo de brent ha arrancado este jueves con una subida del 8,31 % y se situaba en los 100,29 dólares en horas de negociación en Asia, después de situarse ligeramente por debajo de los 92 dólares al cierre de la sesión del mercado de futuros de Londres pese a que la Agencia Internacional de Energía (AIE) anunciase que liberará una parte de sus reservas estratégicas.

El brent acabó al alza incluso después de que una treintena de países de la AIE anunciasen que van a sacar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para compensar las pérdidas de abastecimiento por la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

Se trata del mayor volumen hasta ahora utilizado de esas reservas estratégicas, previstas para responder a situaciones de crisis, desde la creación de la organización en 1974, según destacó este miércoles el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, en una declaración.

El estrecho de Ormuz, ruta clave para el comercio energético mundial y amenazado por Irán, ha sido objeto de varios ataques desde el miércoles, con barcos de procedencia griega, japonesa, tailandesa e israelí entre los afectados. El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este miércoles un 7,87 %, hasta los 92,84 dólares el barril. Las bolsas asiáticas volvieron a abrir en rojo este jueves, después de jornadas de ganancias moderadas.

Baréin denuncia ataques

El Ministerio de Interior de Baréin ha informado este miércoles de que ataques aéreos iraníes han impactado sobre tanques de combustible ubicados en una instalación de la gobernación de Al Muharraq, en el noreste del país, en plena escalada de hostilidades tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de este último con el subsiguiente impacto en Oriente Próximo.

A su vez, la cartera bahreiní ha instado a los vecinos de las localidades de Hid, Arad, Galali y Samahij, en la isla de Muharraq, a permanecer en sus casas, manteniendo cerradas las ventanas y conductos de ventilación, como «medida de precaución» ante los «posibles efectos del humo» derivado de un incendio que está siendo combatido.

Bahréin es, junto con Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Jordania, uno de los países del Golfo que están siendo objeto de ataques por parte de los ataques iraníes. Por ello, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado este miércoles una resolución impulsada por el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (GCC) que condena los ataques iraníes contra siete países de la región, pidiendo, a su vez, su cese «inmediato».