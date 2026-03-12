Adiós a los okupas: Lidl revienta el mercado de las alarmas con el aparato ‘antirrobo’ que protege tu casa

Hablar de seguridad en casa es algo que para muchas personas ya no suena como algo exagerado. Basta con dejar la vivienda vacía unos días para que aparezca la duda y hasta el miedo de pensar que puede entrar alguien y ocupar la casa. Pero no todo el mundo quiere (o puede) contratar una alarma, ni llenar la casa de dispositivos conectados. A veces lo que se busca es algo mucho más simple y en este caso Lidl lo tiene con un aparato que es un sensor de movimiento, pero que puede convertirse en un aviso antirrobo claro si detecta movimiento en un punto concreto.

En el bazar online de Lidl ha aparecido este aparato que muchos ya compran como producto antirrobo. Se trata del detector de movimiento TRONIC, un dispositivo pequeño, blanco y discreto que combina sensor PIR con alarma sonora o modo timbre. No promete sustituir a un sistema profesional, pero sí ofrecer un aviso inmediato cuando alguien pasa por delante. Ahora mismo se puede comprar por 7,99 euros, rebajado desde 9,99 euros, un precio que lo convierte en una de las opciones más económicas dentro de este tipo de productos domésticos.

Lidl revienta el mercado de las alarmas con este aparato ‘antirrobo’

Este modelo de TRONIC, que es la marca blanca de Lidl para pequeños productos electrónicos, trabaja con un sistema de detección por infrarrojos pasivos, conocido como PIR. En la práctica, lo que hace es leer las variaciones térmicas del entorno. Cuando algo con temperatura corporal, como una persona, atraviesa su campo de acción, el dispositivo identifica ese cambio y activa el aviso configurado. Se trata de un mecanismo muy extendido en detectores domésticos porque no necesita conexión constante a red ni grandes consumos eléctricos. Es una tecnología sencilla, pero eficaz para espacios interiores.

El área que cubre es de 60 grados y puede captar movimiento a una distancia de hasta 8 metros aproximadamente. Esto permite instalarlo en zonas estratégicas, como un recibidor, un distribuidor o el acceso a una habitación, sin necesidad de multiplicar dispositivos. En cuanto a su formato, es compacto y discreto. Sus medidas rondan los 12 x 6,7 x 4,2 centímetros y pesa alrededor de 150 gramos, lo que facilita su colocación en la pared sin que resulte voluminoso ni demasiado visible.

Alarma, timbre o apagado: tú decides

Uno de los puntos más prácticos del detector TRONIC es su interruptor deslizante. No hay aplicaciones móviles ni configuraciones complejas. Solo un pequeño selector con tres posiciones claras:

Alarma : emite un sonido fuerte cuando detecta movimiento.

: emite un sonido fuerte cuando detecta movimiento. Timbre: lanza un aviso más suave.

lanza un aviso más suave. Apagado: desactiva completamente el dispositivo.

En modo alarma, el sonido alcanza unos 70 dB(A) durante 15 segundos. Es un volumen suficiente para alertar a quienes estén en casa o incluso para disuadir si alguien no esperado ha entrado en la zona vigilada. El modo timbre puede tener otros usos más cotidianos. Por ejemplo, para saber si alguien ha accedido a una habitación concreta o si se abre una puerta interior.

Instalación sin cables ni complicaciones

Otra de sus ventajas es que funciona con tres pilas AA, que vienen incluidas en la caja. No necesita enchufes ni cableado. Eso permite colocarlo prácticamente en cualquier parte. Está diseñado para montaje en pared, y el paquete incluye el material necesario para fijarlo. En pocos minutos puede quedar instalado y operativo.

En cuanto a su construcción, está fabricado en plástico, en color blanco, con un diseño sobrio. Tiene grado de protección IP20, por lo que está pensado para uso en interiores y en zonas secas. No es apto para exteriores ni para espacios con humedad. Dentro de la caja se incluye el detector, el material de montaje, las pilas necesarias y las instrucciones. Es, en ese sentido, un producto listo para usar desde el primer momento.

Lo que es y lo que no es este aparato

Conviene dejar claro que este dispositivo no sustituye a un sistema de alarma profesional. El propio fabricante indica que no está destinado a funciones avanzadas de seguridad, ni a detección de incendios o emergencias. Su función es más básica ya que sirve para avisar cuando detecta movimiento en su rango de acción. Puede servir como elemento disuasorio o como complemento, pero no como sistema integral de protección conectado a central.

Dicho esto, para muchas personas puede ser suficiente. Si lo que se busca es saber si alguien ha entrado en una estancia concreta o tener un aviso sonoro en una zona determinada, este aparato de Lidl cumple con su cometido y de alguna manera sería algo disuasorio, incluso antirrobo. Algo a tener en cuenta ya que en un momento en el que los sistemas de seguridad pueden dispararse en precio, el detector de movimiento TRONIC de Lidl, disponible en su bazar online por 7,99 euros, ofrece una solución sencilla, directa y sin cuotas. No promete más de lo que es, pero precisamente ahí puede estar su atractivo: un aviso claro, sin complicaciones y al alcance de casi cualquier bolsillo.