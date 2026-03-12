Los pirómanos atacan de nuevo: varios incendios declarados en contenedores de Palma

Los pirómanos han atacado de nuevo en Palma. La capital balear fue durante la noche de este pasado miércoles escenario de dos incendios en baterías de contenedores situadas en diferentes barriadas de la ciudad. Los fuegos se produjeron con pocas horas de diferencia y obligaron a intervenir tanto a los servicios de emergencia como a las fuerzas de seguridad.

El primero de los incendios se registró a las 20:46 horas en la calle Vinyet, en la barriada de Son Espanyolet. Según la información disponible, un pirómano prendió fuego a una batería formada por tres contenedores. El fuego alertó rápidamente a los vecinos de la zona, que fueron quienes dieron aviso a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y de los bomberos para hacerse cargo de la situación y evitar que el incendio se extendiera.

Durante la intervención, los agentes lograron salvar uno de los contenedores. Para ello tuvieron que apartarlo a base de empujones, ya que se encontraba muy cerca de un vehículo estacionado. Con esta actuación consiguieron evitar que las llamas provocaran daños materiales mayores en la zona.

Horas más tarde se produjo un segundo incendio. En esta ocasión, el aviso se recibió alrededor de las 23:00 horas en la calle Antoni Ribas, en las inmediaciones de la zona de Sindicato. Allí, el pirómano prendió fuego a una batería compuesta por cinco contenedores. A pesar del ataque, la rápida actuación de los bomberos permitió controlar la situación y evitar que los contenedores quedaran completamente calcinados.

Los hechos están siendo investigados por el Grupo de Atracos de la Policía Nacional, que trabaja para tratar de identificar y localizar al responsable de estos incendios registrados durante la misma noche en Palma.