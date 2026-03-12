Bono pidió a Ábalos enviarle «una nota personal» a su despacho para que le «echara una mano»

El ex ministro de Defensa José Bono pidió a José Luis Ábalos enviarle «una nota personal» a su despacho para que le «echara una mano» el 16 de marzo de 2021. Así se desprende de los mensajes inéditos que Ábalos se intercambió con miembros del Gobierno socialista a los que ha tenido acceso OKDIARIO.

José Bono y José Luis Ábalos mantuvieron contacto telefónico durante meses. Pese a que José Bono ya no tenía ningún cargo orgánico ni en el partido ni en el Gobierno, quiso tener relación con el entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE. Todo ello mientras se dedicaba a negocios privados.

Tal y como se desprende de los mensajes, le pedía favores mediante notas, un canal de comunicación poco habitual. «Hola José Luis. ¿Te puedo enviar una nota personal a tu despacho por si puedes echarme una mano?», le escribió el 16 de marzo de 2021 a las 13:17, a lo que Ábalos contestó: «Sí».

«Gracias!!», le respondió efusivamente José Bono, que le respondió: «Hoy o mañana te llevan la nota». Ábalos respondió con un emoticono en el que daba su consentimiento.

El contacto entre ellos siguió y, en junio de 2021, el ex ministro José Bono también iniciaba conversación por WhatsApp con José Luis Ábalos. Los dos se agradecieron gestiones el 10 de junio de 2021. «Bien! Abrazo», le decía Ábalos, a lo que Pepe Bono le contestaba: «Gracias!!».

Pidió favores a Koldo

El modus operandi de José Bono de enviar notas también lo repitió con su asesor ministerial Koldo García. Fuentes consultadas aseguran que quien ayudaba a José Bono era más bien Koldo, que no ejercía como mensajero, sino que ayudó a mucha gente en su etapa en el ministerio.

Prueba de ello es el audio grabado por Koldo en su reunión con Santos Cerdán en una cafetería en 2023: «A mí me han venido (ininteligible) que he ayudado, (ininteligible), Pepe Bono, Pepe Blanco, que han venido a pedirme de todo (ininteligible) yo te prefiero a ti, ¿o no?, a todos».

Y prosigue: «Venían a pedir a José (ininteligible), ha dicho el presi…(ininteligible). Dos años y tres meses, tirado en una esquina, como una colilla, tengo una hipoteca, dos, dos hipotecas, y tengo una hija y una mujer y vivimos de la pensión».

Koldo evidenció así que los ex ministros José Bono y José Blanco pedían favores a sus sucesores en el Gobierno. Las conversaciones publicadas por este periódico así lo demuestran al querer Bono que se le ayudara con sus cuestiones.

José Bono en la Comisión de Investigación

El PP ha pedido que comparezca José Bono en la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado de España. Así lo anunció la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alicia García, aunque aún no se ha señalado fecha.

Sobre José Bono, la dirigente del PP explica que tendrá que «dar la cara en el Senado por todos sus chanchullos», al tiempo que recuerda que, recientemente, los medios han destapado que creó cuatro sociedades de asesoramiento en la República Dominicana.

«Allí, la trama del caso Koldo blanqueaba su dinero y Bono se asoció con el hombre de confianza de Ábalos en la República Dominicana. La corrupción sanchista salpica a ambos lados del charco», añadió. El sumario del caso revela que miembros de la trama manejaron dinero en el país caribeño y viajaron al mismo durante el periodo investigado.