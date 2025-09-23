La familia Bono crece: Sofía, benjamina del clan, presenta a su pareja

Sofía, la hija pequeña de José Bono y Ana Rodríguez, está enamorada. La benjamina del clan ha presentado a su novio, Pelayo Herrero, al que ha presentado en redes sociales. La pequeña de los Bono, que nació en Santiago de Chile en 2001 -donde fue adoptada por el ex político español y su ex mujer, de la que se separó en 2011- es una de las más desconocidas del clan a pesar de que en el universo 2.0 acumula más de 24.000 seguidores -donde trabaja como influencer-. Precisamente, en su perfil social ha publicado las primeras imágenes con su pareja, así como todos los exclusivos planes que comparten juntos, que no están al alcance de muchos jóvenes de su edad.

De hecho, el nuevo yerno de Bono se ha convertido en su gran esperanza debido al matrimonio fallido de su hija Amelia con Manuel Martos. También Ana, otra de sus descendientes, se separó del aparejador Gabriela Funes, con el que tuvo una niña en 2017. Por su parte, su único vástago, José Bono Jr., también rompió con Aitor Gómez, con el que llegó incluso a tener planes de boda.

Así es Pelayo Herrero, el nuevo integrante del clan Bono

Sofía Bono. (FOTO: GTRES)

«Lo mejor de mi vida es poder celebrarla contigo. Feliz cumpleaños». Con estas palabras, Sofía Bono, de 24 años, ha presentado públicamente a Pelayo Herrero, con el que lleva pocos meses de relación. Aunque se conocen desde hace mucho tiempo, lo cierto es que el flechazo ha llegado recientemente. Eso ha supuesto que Pelayo esté completamente integrado en su familia política, a los que ya conoce a la perfección. De hecho, Amelia Bono no ha dudado en felicitar públicamente a su cuñado. «Felicidades Pelayo», ha escrito junto a un emoji de un corazón.

Gracias a la galería de imágenes que ha publicado la pequeña de los Bono, se conoce que los jóvenes ya han paseado su amor en distintos sitios. Tal y como ha mostrado Sofía, ambos son aficionados a coger aviones, así como de hacer escapadas románticas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sofia Bono (@sof_bono)

Unos viajes que se pueden permitir debido a sus trabajos y que pone sobre la mesa su alto poder adquisitivo. Mientras que Sofía es diseñadora de interiores, Pelayo es CEO de Zaperoco, un conocido bar de Oviedo muy próximo a la Plazuela de Llamaquique y que es un punto de encuentro para muchos jóvenes en el que él, durante muchos años, fue cliente habitual.

Para Bono, su hija Sofía es su gran esperanza tras las relaciones fallidas de sus otros hijos. No es la primera vez, sin embargo, que la pequeña tiene un novio formal. La benjamina mantuvo un idilio con Borja Gómez, un jerezano íntimo de Victoria Federica de Marichalar. «Me gusta todo de él, pero si tengo que elegir algo sería lo bueno que es y que siempre tiene una sonrisa en la cara», dijo en 2021 sobre su ex.