Estíbaliz Sanz fue una de las modelos españolas más icónicas de los años 90 y que también fue conocida por su relaciones sentimentales con José María Martínez-Bordiú, más conocido como Pocholo, o con el cantante Prince. La ex maniquí -madre de un joven mayor de edad- ha aparecido ahora en televisión tras muchos años alejada del foco mediático para desvelar que padece una esquizofrenia.

El duro testimonio de Estíbaliz Sanz

En los años 2000, Estíbaliz Sanz -nacida en Ermua, País Vasco, pero afincada en la ciudad condal- era considerada la chica Playboy. Sin embargo, con el paso de los años, su foco y su luz se apagaron. A finales del año pasado, Saúl Ortiz -subdirector del programa Fiesta-, desveló que la modelo, a sus 54 años, estaba luchando contra una enfermedad y que atravesaba problemas de salud mental. «Aunque he estado muy malita, estoy más animada y tranquila. Necesitaba un diagnóstico que, por fin, ha llegado. Es muy importante hablar de la salud mental», dijo entonces.

Una aparición cuanto menos sorprendente ya que en 2005 decidió retirarse de los medios para enfocarse en su problema de adicciones: «Mi mayor error ha sido consumir drogas». De hecho, ello supuso que malgastase mucho dinero. «En toda aquella época -refiriéndose a su etapa dorada como modelo-, gané 500.000 euros. Lo malgasté todo».

Estíbaliz Sanz en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

Tal fue su declive -tanto personal como económico- que ingresó en una clínica de desintoxicación donde conoció, en el 2009, al padre de su hijo. «No quiero hablar de él, porque está esperando una oportunidad para salir a la palestra», manifestó a Ortiz.

Ahora, la ex maniquí ha dado un paso al frente para hablar de su nueva vida alejada del foco mediático. Estíbaliz ha aparecido en El tiempo justo -el programa vespertino de Joaquín Prat en Telecinco-, donde ha concedido una reveladora entrevista en la que ha hablado de su situación actual y de su vida en Zafra, una localidad de Badajoz, en Extremadura, donde vive junto a sus padres.

Estíbaliz Sanz en su etapa dorada como modelo. (Foto: Gtres)

La decisión de mudarse hasta la comunidad que blinda con Portugal no solo es por motivos económicos -ya que sus progenitores le están ayudando en este sentido-, sino porque acude con frecuencia a un centro psiquiátrico donde recibe un tratamiento.

En 2023, tal y como desveló en el espacio vespertino de Telecinco, sufrió un brote tras sufrir una neumonía: «No me acuerdo de nada, me tuvieron que atar a la cama. Solo recuerdo que mi hermana estaba muy nerviosa. Los psiquiatras me decían que yo era como una persona mayor con alzhéimer. Tenía visiones, voces… Los brotes son algo bestial, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Hay veces que son murmullos que se pueden sobrellevar. Pero cuando son gritos, las voces fuertes me insultan, me llaman gorda y estúpida… Me dicen que me haga daño».

Finalmente, y para tranquilizar al público y a sus seres queridos, ha dicho que aunque en alguna ocasión ha pensado autolesionarse, no lo hará por una persona muy importante para ella: «Gracias a que me viene mi hijo a la cabeza, no me hago daño».