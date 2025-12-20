Pocholo habla sin tapujos sobre su historia con Sonsoles Suárez: "Sufrí mucho por amor"

Pocholo Martínez-Bordiú ha sido uno de los rostros con más repercusión de la crónica social. Por ese motivo, su boda con Sonsoles Suárez, hija del fallecido político Adolfo Suárez, generó mucho interés. La ya ex pareja contrajo matrimonio en septiembre de 1992 en el Monasterio de Piedra (Zaragoza). Fue el evento del año porque se unieron dos de las familias más importantes de nuestro país. El destino quiso que Pocholo y Sonsoles se separasen en 1994, pero el empresario guarda un recuerdo estupendo de su ex y reconoce que siempre ha sufrido «mucho» por amor, aunque pueda parecer lo contrario.

Pocholo se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! después de estar un tiempo alejado de las cámaras y ha repasado su historia de amor con Sonsoles Suárez. «Me casé con ella muy enamorado», ha empezado diciendo. «Me da pena porque yo pensaba que todo era para siempre», continuó. Y, cuando se sintió cómodo, dio algunos datos sobre su separación: «Nos fuimos a vivir a Uruguay, al campo, y no había ni luz, ni internet y todo era vender ganado. Sonsoles tenía alergias a los perros, al pelo de los caballos. Era muy incómodo vivir allí. Yo estaba allí porque mi padre me necesitaba ahí».

Sonsoles Suárez en el funeral de su padre. (Foto: Gtres)

El invitado de ¡De Viernes! ha sido totalmente sincero y ha hablado sin tapujos sobre Sonsoles Suárez. Con mucho respeto, ha dado las claves para que todo el mundo pueda entender su relación y por qué no fue eterna.

Pocholo abre su corazón

Beatriz Archidona, quien presenta el programa junto a Santi Acosta, le ha preguntado: «Ha pasado mucho tiempo, pero tú a veces cuando estás en tu camión o en tu casa no te acuerdas y dices: ay si estuviera aquí mi gran amor… ¿Te has acordado de ella? ¿La has echado de menos durante todo este tiempo?». Como era de esperar, Pocholo ha respondido con total sinceridad.

«Siempre te queda una parte de culpabilidad, porque la culpa yo me la echo siempre a mí, pero la verdad que podría haber pasado de otra manera, pero así es la vida, ¿no? Las cosas van, vienen…». Después ha recalcado que jamás ha intentado vender a Sonsoles ni hablar de ella a cambio de nada. «Quizás también un poco por eso estoy con más cuidado en la vida. Yo nunca he ido a hablar de ella en sitios ni de nadie, me he ahorrado todo».

Acostumbrado a la soledad

Pocholo en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Pocholo ha anunciado que quiere cambiar de vida, de hecho, asegura que «ha dejado la noche» y que ahora, como muy tarde, llega a su casa a las 03:00 horas. «He estado en Pachá desde el año 83 y ya toca un poquito cambiar de tercio. Así que seguiré con mi camión y la noche se va a quedar sola. Y yo también, pero me buscaré la vida por otro lado», ha declarado durante su intervención en ¡De Viernes!.

Terelu Campos, una de las colaboradoras del programa, ha querido saber si en su nueva hoja de ruta había espacio para el amor. Pocholo, sin más dilación, ha contestado: «A veces la ilusión que te ilusiona te desilusiona. Me he acostumbrado a estar solo, a vivir mi vida y a tener mi libertad». Es decir, de momento no le veremos de la mano de nadie, al menos eso es lo que ha dado a entender.