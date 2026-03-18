La chaqueta de Mango que obsesiona a las que más saben de moda: la vas a necesitar en tu armario esta primavera

Las parkas se han convertido en una prenda imprescindible en cualquier armario gracias a su versatilidad, funcionalidad y capacidad para adaptarse a diferentes looks. Este tipo de abrigo no solo protege del clima, sino que también aporta un aire moderno y desenfadado que encaja tanto en outfits casuales como urbanos. La chaqueta de Mango que gusta a las que saben de moda ya es para ti.

Mango destaca esta temporada por su amplia propuesta de abrigos. En su colección destacan especialmente las parkas, que combinan tendencias actuales con materiales funcionales. Entre ellas, la parka con cuello embudo y bolsillos por 69,99 euros se presenta como una opción ideal para quienes buscan estilo y practicidad en una sola prenda. Su diseño moderno y detalles cuidados la convierten en una pieza clave para completar cualquier outfit de invierno.

Así es la chaqueta de Mango que vas a querer

Confeccionada en tejido de algodón estilo tejano vaquero, con diseño oversize que aporta comodidad y tendencia, esta parka presenta cuello embudo, manga larga, dos bolsillos laterales y dos bolsillos de solapa, además de cierre delantero con cremallera y botones ocultos, forro interior y un versátil color khaki.

Su composición es 65% algodón y 35% poliéster, con forro 100% algodón. Esta prenda puede combinarse con jeans y zapatillas para un look casual, o con botas y accesorios para ocasiones más urbanas. Para su cuidado, se recomienda lavar a mano a máximo 30°C, no usar lejía, no planchar, no limpiar en seco y no utilizar secadora.

Las características de la parka de Mango

Algodón estilo tejano vaquero

Aporta resistencia y durabilidad, además de un acabado con textura que le da un aire casual y moderno, ideal para looks urbanos.

Cuello embudo

Protege del viento y el frío, aportando un toque elegante y estructurado al diseño general de la prenda.

Diseño oversize

Ofrece un calce amplio y cómodo, permitiendo superponer prendas como sweaters gruesos sin perder movilidad ni estilo.

Manga larga: la chaqueta de Mango

Pensada para cubrir completamente los brazos, garantizando abrigo en los días más frescos.

Dos bolsillos de solapa laterales

Prácticos para guardar objetos esenciales o para mantener las manos abrigadas.

Cierre delantero con cremallera y botones ocultos

Da mayor protección frente al frío y el viento, además de un acabado elegante y minimalista.

Forro interior

Mejora la sensación térmica y aporta mayor confort durante su uso.

Color khaki

Un tono neutro y versátil que combina fácilmente con una amplia gama de colores y estilos.

Composición

65% algodón

35% poliéster

Forro: 100% algodón

Looks para combinar la chaqueta de Mango

La versatilidad de esta parka permite adaptarla a distintos contextos y estilos, convirtiéndola en una prenda clave de tu armario:

Look casual urbano: combinarla con jeans mom o rectos, una camiseta básica y zapatillas blancas. Se puede sumar una gorra o mochila para un estilo relajado y actual.

Look de oficina: combinar la parka con pantalón de vestir, camisa o suéter fino y botines. El contraste entre lo formal y lo casual crea un estilo equilibrado y sofisticado.

Estilo streetwear: llevar la parka con pantalones cargo, hoodie y zapatillas chunky. Este outfit es ideal para quienes buscan un look moderno con inspiración urbana.

Outfit de fin de semana: usarla con leggings, sudadera oversize y zapatillas cómodas. Perfecto para actividades informales o paseos.

Look de noche informal: llevarla con jeans oscuros, top negro y botas, sumando accesorios como un bolso pequeño o una bisutería para elevar el conjunto.

Look femenino: combinarla con vestido midi o falda y botas altas. Esta mezcla aporta un aire chic sin perder comodidad.

Outfit minimalista: optar por prendas en tonos neutros como blanco, negro o beige, creando un conjunto armónico donde la parka en color khaki sea protagonista.

Cuidados para conservar la chaqueta de Mango

Para mantener la calidad, el color y la forma de la parka a lo largo del tiempo, es fundamental seguir una rutina de cuidado adecuada: