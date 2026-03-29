El bolso con forma de croissant de Pull & Bear que ya se está haciendo viral

Las tendencias en bolsos a veces llegan dispuestas a alterar la paleta de colores, como ha sucedido con los modelos en tono marrón chocolate. Otras veces, el protagonismo lo tiene el tejido, como ha ocurrido recientemente con el auge de los bolsos de ante. Pero, sobre todo, las tendencias suelen poner el foco en la forma. Y esta temporada lo hacen con un guiño inesperado y divertido: los bolsos con forma de comida.

Uno de los ejemplos más claros, y también más accesibles, es el nuevo modelo croissant de Pull&Bear. Se trata de un bolso inspirado en el icónico dulce francés, disponible en marrón, y una silueta curvada que reproduce su característica forma. Su diseño minimalista lo convierte en un accesorio fácil de combinar, mientras que su precio, 35,99 euros, lo sitúa como una pieza tendencia al alcance de casi cualquier armario.

Bolso croissant de Pull&Bear.

¿Bolsos con forma de comida? Anotado

La moda ya había dado pistas de que esta estética estaba a punto de volver. Basta recordar cuando Rihanna se paseó por las calles de Nueva York con un ingenioso bag-guette, literalmente un bolso con forma de baguette. Si Riri lo lleva, ya sabemos lo que ocurre después: éxito asegurado.

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Este fenómeno tiene incluso nombre propio: foodcore. La tendencia nace de la fusión entre el arte pop, y la búsqueda de una expresión creativa en lo cotidiano. En lugar de tratar los accesorios como objetos neutros, propone convertir alimentos reconocibles en piezas de diseño. El resultado mezcla ironía, cultura pop y un punto lúdico que conecta especialmente bien con la estética viral de las redes sociales.

Las grandes casas de moda ya habían experimentado con esta idea. Firmas como Moschino o Loewe han sido algunas de las principales impulsoras de esta estética. Moschino, por ejemplo, ha presentado bolsos con forma de baguette o hamburguesa que transforman alimentos cotidianos en accesorios de lujo. En uno de los modelos más comentados, un maxiclutch en polipiel con estampado en forma de baguette alcanza los 795 euros y destaca por una placa con el nombre de la marca recubierta con una fina capa de oro galvánico. El bolso está elaborado en poliuretano, poliéster y viscosa y está disponible únicamente en color marrón.

El bolso baguette de Moschino.

En paralelo, el diseñador JW Anderson, al frente de Loewe, ha explorado esta misma idea con piezas que convierten frutas y verduras, como sus famosos bolsos con forma de tomate, en auténticos objetos de deseo.

El bolso tomate creado por JW Anderson para Loewe.

Más allá de su carácter divertido, estos accesorios reflejan algo más profundo dentro del sistema de la moda. Transformar alimentos en bolsos no solo responde a una búsqueda estética, también habla de cómo el diseño interpreta el momento cultural. En tiempos de incertidumbre económica, la moda recurre con frecuencia a lo cotidiano, reinterpretándolo con ironía y creatividad.