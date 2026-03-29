¿Tienes poca cadera y te gustaría que tu silueta se viera más curvada? La moda tiene una forma muy sencilla de conseguirlo. Los pantalones de tiro alto con pierna ancha y pliegues delanteros se han convertido en uno de los cortes más favorecedores del momento porque ayudan a crear volumen en el lugar adecuado y a marcar la cintura.

La clave está en cómo están diseñados. El tiro alto se coloca justo en la parte más estrecha del cuerpo, lo que hace que la cintura se vea más definida. A partir de ahí, el tejido se abre ligeramente en la zona de la cadera y cae con amplitud hacia las piernas. Este contraste crea una ilusión óptica muy favorecedora: la cintura se ve más pequeña y la cadera más marcada.

Pantalón de silueta amplia en color verde oliva con diseño envolvente en la parte frontal. (Foto: Bershka)

Los pliegues delanteros también juegan un papel importante. Ese pequeño volumen que nace desde la cintura añade estructura y movimiento al tejido. Gracias a ellos, la tela no queda totalmente recta, sino que genera una forma más redondeada en la zona de la cadera. El resultado es una silueta más equilibrada y con más curvas. Además, este diseño estiliza mucho. Gracias a su corte alto, las piernas parecen más largas y la caída amplia aporta fluidez al conjunto. Por eso este tipo de diseño funciona especialmente bien en muchas siluetas diferentes.

Dónde encontrar los pantalones tendencia que crean más cadera

Entre las firmas que mejor interpretan las tendencias del momento está Bershka, conocida por traducir lo que vemos en pasarela y street style en prendas accesibles y actuales. La marca, parte del grupo Inditex, se ha convertido en un referente para quienes buscan moda con un punto atrevido, contemporáneo y fácil de llevar en el día a día.

Uno de los modelos que mejor representa esta tendencia es el pantalón barrel con pliegues, disponible por 35,99 euros. En la imagen aparece en verde caqui, uno de los colores más elegantes de la temporada, aunque también se puede encontrar en negro, blanco, marrón y otros tonos neutros muy fáciles de combinar.

Este tipo de construcción ayuda a equilibrar la silueta. (Foto: Bershka)

Su diseño juega con las proporciones de forma muy inteligente. La cintura queda definida mientras que los pliegues nacen desde la parte frontal y aportan volumen en la zona de la cadera. A partir de ahí, la pernera se ensancha ligeramente con esa característica forma barrel, creando una silueta moderna que estiliza sin resultar rígida.

Es una prenda que funciona especialmente bien con tops ajustados o camisetas cortas que dejen ver la cintura. También puede elevarse fácilmente con una blazer o unos zapatos de punta, logrando un look sofisticado que mezcla sastrería relajada con estética contemporánea.