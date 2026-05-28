La miniserie de 8 episodios de Netflix perfecta para ver del tirón este fin de semana

Si estáis buscando un thriller psicológico realmente adictivo, no os podéis perder la miniserie La bestia en mí en la plataforma de streaming Netflix. Una ficción que se estrenó en noviembre de 2025 y que ha conseguido en este tiempo buenas críticas y tres nominaciones a los Globos de Oro. Cuenta la historia de una escritora que está pasando el duelo por la muerte de su hijo y un día descubre que su nuevo vecino, un acaudalado empresario, es sospechoso de haber asesinado a su primera esposa. El papel de la protagonista los interpreta la actriz Claire Danes, a la que conocemos por Homeland, y está acompañada por el actor Matthew Rhys (The Americans) que da vida al vecino sospechoso. La bestia en mí es una buena opción para los amantes del misterio y el suspense que estén buscando algo diferente a lo que se encuentra en las plataformas de streaming.

La miniserie La bestia en mí ha sido creada por Gabe Rotter, dirigida por Antonio Campos y ha contado en el guion con Daniel Pearle. Además, en la producción ejecutiva están la conocida actriz Jodie Foster, Conan O’Brien, Antonio Campos, Daniel Pearle, Jeff Ross, David Kissinger, el showrunner Howard Gordon y la propia Claire Danes, entre otros. Esta nueva ficción de misterio y suspense que cuenta con 8 episodios de 50 minutos aproximadamente y es perfecta para un maratón de fin semana en estos primeros días de calor.

¿De qué trata la miniserie La bestia en mí?

La bestia en mí cuenta la historia de Aggie Wiggs, una escritora a la que se le ha muerto su hijo y está pasando por un mal momento. Después de la separación de su esposa y la pérdida de su hijo, está intentando volver a escribir en su casa de Oyster Bay en Nueva York.

Su vida cambia totalmente cuando se instala en frente de su vivienda un nuevo vecino: Nile Jarvis, el hijo de un poderoso empresario inmobiliario. Esta hombre es sospechoso de haber asesinado a su primera esposa tras una misteriosa desaparición. Aggie sale de su letargo vital y decide ir acercándose a su vecino para conocerlo y posiblemente escribir un libro sobre la extraña desaparición de su esposa, una galerista de Manhattan. La escritora irá realizando una investigación paralela a la de la policía y decide hacerle algunas entrevistas para ver qué le puede contar. Aunque Aggie no se siente cómoda con él y tiene bastante miedo, también siente una gran atracción por el caso, algo que no le ocurría hace mucho tiempo.

Poco a poco Aggie se va obsesionando con conocer la verdad y saber qué le pasó realmente a la primera esposa de su vecino. Para ello se enfrenta directamente en sus conversaciones con este extraño hombre y va descubriendo lo peligroso que puede ser ese juego e intuyendo que todo puede acabar en una tragedia en la que se juega la vida.

El reparto de esta serie de suspense

Los protagonistas de esta serie son la actriz Claire Danes, a la que conocemos por su excelente trabajo en Homeland, que da vida a la agobiada escritora Aggie Wiggs y el actor Matthew Rhys, al que conocemos por su trabajo en The Americans, como Nile Jarvis, el hijo de un magnate inmobiliario que se muda en frente de su casa con su segunda esposa. También tienen un papel de paso las actrices, Brittany Snow como Nina Jarvis, la segunda esposa de Nile y Natalie Morales como Shelley Morris, la exesposa de Aggie que es pintora.

Además, en el reparto están los actores Jonathan Banks como Martin Jarvis, el padre de Nile, un conocido magnate inmobiliario , David Lyons como el agente del FBI Brian Abbott, Tim Guinee como Rick «Wrecking Ball» Jarvis, el tío de Nile, Deirdre O’Connell como Carol McGiddish, amiga y agente literaria y de Aggie, Bubba Weiler como Teddy Fenig, un joven conductor ebrio que mató al hijo de Aggie, Hettienne Park como la agente Erika Breton, una agente del FBI que es supervisora y amante de Abbott, Aleyse Shannon como Olivia Benítez, Julie Ann Emery como Lila Jarvis y Amir Arison como Frank Breton, entre otros.

Sobre si habrá una segunda temporada de La bestia en mí, por ahora Netflix no ha confirmado nada y tendremos que seguir esperando alguna respuesta. Pero hay que dejar claro que el final de esta serie está totalmente cerrado y va a resultar muy complicado que, aunque esta ficción ha funcionado muy bien a nivel visualizaciones en la plataforma, se pueda renovar. Además de La bestia en mí en Netflix se pueden encontrar otras series parecidas como Engaños, Mi reno de peluche, No hables con extraños o Anatomía de un escándalo.