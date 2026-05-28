Científicos se llevan las manos a la cabeza tras descubrir la apertura por primera vez en la historia de una placa tectónica en Canadá: posibilidad de terremotos

Un grupo de científicos de la Universidad Estatal de Luisiana ha descubierto una nueva placa tectónica en Canadá que podría originar terremotos en un futuro. El geólogo Brandon Shuck ha liderado una investigación que ha sido publicada en la prestigiosa revista Science Advances, en la que se informa sobre este importante descubrimiento que ha tenido lugar en el noroeste del océano Pacífico. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el descubrimiento de la placa tectónica en Canadá.

El mar se ha abierto en Canadá y un grupo de científicos de la Universidad Estatal de Luisiana ya ha dado con una nueva placa tectónica que se ha denominado Juan de Fuca. Este descubrimiento ha sido localizado frente a la isla de Vancouver, entre el norte de California y el sur de la Columbia Británica en el noroeste del océano Pacífico. En este punto de la Tierra, los científicos han observado una zona de subducción, que se produce cuando una placa tectónica se hunde sobre otra.

Brandon Shuck, geólogo de la Universidad Estatal de Luisiana, ha liderado una investigación que ofrece una nueva información de cómo cambia la Tierra con el paso del tiempo y ofrece datos sobre los posibles terremotos que podrían suceder en la zona en los próximos años. «Poner en marcha una zona de subducción es como intentar empujar un tren cuesta arriba: requiere un esfuerzo enorme», ha dicho el líder de este estudio, que también ha dejado claro, en declaraciones que recoge Science Daily, lo siguiente: «Una vez que empieza a moverse, es como si el tren bajara a toda velocidad, imposible de detener. Para acabar con ella se necesita algo drástico; básicamente, un accidente de tren».

La nueva placa tectónica en Canadá

«Desgarro de la placa y terminación de la subducción segmentada impulsados ​​por la tectónica transformante». Este es el titular del estudio publicado en la revista Science Advances sobre el descubrimiento de esta nueva placa tectónica en Canadá por parte de un equipo de científicos de la Universidad Estatal de Luisiana.

«En este trabajo, integramos nuevas imágenes sísmicas con la sismicidad regional para investigar un sistema de subducción en fragmentación activa en la triple unión dorsal-fosa-falla del norte de Cascadia, donde la terminación de la subducción es inminente», rezan las primeras líneas del abstracto de este estudio en el que se resume este importante hallazgo realizado por estos geólogos.

«Nuestros análisis revelan una amplia zona de cizallamiento iniciada hace aproximadamente 4 millones de años mediante la explotación de estructuras paralelas a la dorsal de la litosfera oceánica naciente y progresivamente localizada en un límite transformante maduro perpendicular a la fosa», informan a la vez que dejan claro que: «En la parte inferior de la fosa, observamos desgarros de la placa paralelos a la trinchera, desplazados por la falla transformante, lo que sugiere que la propagación lateral del desgarro fue interceptada por el límite de la falla transformante».

«Esto facilitó un desacoplamiento eficiente de la microplaca, permitiendo al mismo tiempo que continuara la subducción adyacente. Proponemos un modelo 4D donde los límites de la falla transformante impulsan la fragmentación de la placa lateralmente diacrónica y la terminación de la subducción», explican en el abstracto de este estudio liderado por Brandon Shuck y que se puede leer en la revista Science Advances.