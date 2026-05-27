Galáctica Eclipse Experience 2026′ es la cita esencial a nivel mundial para la observación del eclipse solar total

Si te apasionan las nuevas experiencias y ser testigo de la observación del eclipse total de sol en España, Galáctica Eclipse Experience 2026 es el evento esencial donde poder verlo, conocerlo y disfrutarlo en España.

La programación arrancará el martes 11 de agosto con las Perseidas. Habrá talleres para todos los públicos que vincularán cultura, gastronomía y astronomía. Entre los invitados estarán divulgadores como Mario Picazo, representantes de la Agencia Espacial Europea, el director de la Agencia Espacial Española y el astronauta español Pablo Álvarez, entre muchas otras sorpresas.

Galáctica Eclipse Experience 2026 nace como una propuesta pensada para quienes quieren disfrutar del eclipse total del 12 de agosto en familia, con amigos, y, sobre todo, con la ciencia y la diversión como prioridad. Vivirán el eclipse desde un centro especializado, acompañados por científicos, divulgadores y profesionales capaces de explicar el fenómeno en directo. Tendrán además una mirada privilegiada gracias al acceso a telescopios profesionales y en un entorno preparado para disfrutarlo con comodidad, seguridad y rigor.

“Durante dos jornadas, el 11 y 12 de agosto, el evento ofrecerá una programación diseñada para acercar la astronomía al gran público de forma accesible, rigurosa y experiencial, integrando actividades científicas, música en directo y propuestas culturales en un formato organizado y seguro”, explica Nacho Pérez, divulgación Científica de Galáctica. “El evento está dirigido tanto a aficionados a la astronomía como a público general interesado en vivir un acontecimiento único”, subraya Nacho Pérez. “También busca atraer visitantes nacionales e internacionales, posicionando el territorio como destino clave para el astroturismo”, añade.

“Nuestra prioridad ha sido respetar la identidad de un centro pensado para todos y para disfrutar y aprender con el cielo, esta vez, a partir de un evento que en muchos casos solo se vive una vez en la vida”, ha puntualizado Stylianos Pyrzas, coordinador de Galáctica del CEFCA. “Se trata de un evento especial que aglutina una amplia oferta de actividades concentradas en dos días. Se ha buscado seguir la filosofía de Galáctica y que se hable de ciencia y cultura con actividades para todos los públicos, también para los más pequeños”, explica.

La propuesta combina observación guiada del eclipse con telescopios profesionales, explicaciones en directo por parte de astrónomos y divulgadores, actividades divulgativas, gastronomía y espacios de descanso. La diversión la pondrán los talleres: para aprender a fotografiar el eclipse, para entender fenómenos y jugar con la astronomía o para disfrutar la naturaleza y la gastronomía. El objetivo es ofrecer una experiencia cómoda y de alta calidad, abierta tanto a aficionados como a familias y público general.

Galáctica Eclipse Experience 2026 contará con la participación de destacadas figuras del ámbito científico y divulgativo como Juan Carlos Cortés, director de la Agencia Espacial Española, Pablo Álvarez, astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA), Rafael Guzmán, astrofísico del CSIC y responsable de la misión espacial ARRAKIHS, Raúl Torres, CEO de PLD Space y Javier Sierra, escritor y Premio Planeta.

“Además, el programa incluirá la participación, entre otros, de expertos de la ESA como Juha-Pekka Luntama y Marco Ferrazzani, junto a divulgadores como Mario Picazo y José Manuel Nieves”, ha detallado Nacho Pérez. Las intervenciones abordarán el fenómeno del eclipse, la actividad solar y el contexto actual de la exploración espacial, con un enfoque divulgativo y accesible.

El evento arrancará en el día previo al eclipse el 11 de agosto con actividades divulgativas, visitas guiadas, talleres y una mesa redonda científica, seguida de una sesión nocturna de observación de las Perseidas con música en directo.

El día 12 estará centrado en el eclipse solar total. Los talleres y la divulgación protagonizarán el arranque del miércoles con charlas, actividades, espacios de descanso y una programación especial que culminará con la observación del fenómeno en directo, acompañada de música y ambientación diseñada para la ocasión.

Respecto a los temas organizativos del evento, Pérez detalla acerca del recinto que “estará estructurado en diferentes áreas funcionales: zonas de observación, divulgación, descanso y restauración; con accesos controlados para garantizar la seguridad y la calidad de la experiencia”.

“El evento contará con un aforo limitado de aproximadamente 1.700 asistentes y un sistema de venta de entradas por fases. La entrada incluirá acceso a la programación completa, observación guiada del eclipse, actividades, música en directo y servicios para el visitante”, expone Nacho Pérez.

Galáctica acaba de cumplir tres años desde su inauguración en abril de 2023. Actualmente, el centro está nominado a los premios a Museo Europeo del Año 2026 (EMYA2026, en inglés) que se suma a reconocimientos ya recibidos como el Premio Nacional de Arquitectura en Vidrio 2015, el 2º Premio a Mejor experiencia turística de Aragón 2023 y el bronce al mejor diseño interior de un espacio museográfico en los International Design Awards en 2025.