Alicante presume de su Venus romana de 2.000 años recién hallada: «Es un milagro haberla encontrado»

Durante los trabajos de regeneración de la playa de la Almadraba, en Alicante, entre la playa de la Albufereta y playa San Juan, los operarios han descubierto una cabeza de una escultura de Venus, datada entre los siglos I y II después de Cristo. Por tanto, de la época altoimperial. Es decir, de la del apogeo y expansión de Roma. La Venus de Alicante, como se la ha denominado, constituye el hallazgo arqueológico más importante de la historia de la ciudad. Pesa 14 kilos. Mide 22,22 centímetros de alto y 19,78 centímetros de ancho y tiene aún entre la sorpresa y la admiración a sus descubridores. De hecho, según ha expresado el jefe de Patrimonio Integral del Ayuntamiento, José Manuel Pérez Burgos, «es un milagro que haya sido encontrada 2.000 años después».

Según, también, el jefe de Patrimonio Integral, la Venus de Alicante lució, probablemente, en la domus de una familia noble que vivía en Lucentum (la población romana de la que viene Alicante) o en una villa donde ahora se ubica la urbanización denominada Parque de las Naciones, en la que fue zona extramuros, en la antigüedad, de la ciudad romana. Y frente a la actual playa de la Albufereta.

La expectación que ha generado la Venus de Alicante en la ciudad e incluso en quienes la visitan es inmensa. Al punto de que el alcalde, el popular Luis Barcala, ha anunciado este miércoles que primero la empresa de arqueología culminará la memoria científica de las excavaciones para conocer datos contrastados. Y que, ante la magnitud del hallazgo, el propio Ayuntamiento encargará un estudio más exhaustivo a un especialista.

Cuando esos estudios finalicen, la escultura podrá ser vista por todos los alicantinos y quienes visiten la ciudad. El plazo estimado para ello es de unos dos meses. Es decir, a finales de verano. «Nuestra idea es encargar una réplica que pueda verse con mayor asiduidad y que la escultura original se exponga en un museo de Alicante», ha deslizado Luis Barcala.