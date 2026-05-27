Horario y dónde ver la corrida de toros de Isaac Fonseca, Molina y Jarocho en Las Ventas por San Isidro hoy

La Feria de San Isidro 2026 sigue avanzando en Madrid y hoy miércoles 27 de mayo llega una de las citas destacadas de la semana. Tras la novillada con picadores que se llevó a cabo ayer martes, el ciclo recupera el pulso con una corrida de toros en Las Ventas que reúne a tres nombres que buscan hacerse notar en la primera plaza del mundo.

Como ya hemos mencionado, la cita vuelve a situar el foco en Las Ventas, donde cada tarde puede cambiar la trayectoria de un torero. En esta ocasión, el cartel mezcla experiencia reciente, juventud y ambición, con tres diestros que llegan con argumentos para dejar su huella de modo que las entradas parece que ya están casi agotadas, pero para aquellos aficionados que no se puedan acercar hoy a la plaza, la jornada también podrá seguirse en directo desde casa, algo habitual durante toda la feria y que permite no perder detalle de lo que ocurra en el ruedo.

A qué hora es la corrida de toros hoy en Las Ventas

Como está pasando con todos los eventos de la Feria de San Isidro 2026 en Madrid, la corrida de este miércoles 27 de mayo comenzará a las 19:00 horas en la plaza de toros de Las Ventas. A esa hora se lidiarán seis toros de la ganadería de Pedraza de Yeltes, un hierro que en Madrid suele ofrecer corridas con presencia y exigencia, lo que añade un punto de interés al festejo desde el primer momento y a que sea de las faenas más esperadas por parte de los aficionados durante esta semana.

De este modo, y también como es habitual en San Isidro, se espera una plaza con buen ambiente y una tarde en la que cualquier detalle puede marcar la diferencia, especialmente para aquellos toreros que buscan consolidarse o dar un paso adelante.

Dónde ver la corrida de toros en directo hoy

La corrida podrá seguirse en directo de forma gratuita a través de Telemadrid, que vuelve a retransmitir el festejo tanto en televisión como en su plataforma digital y en la app TLMad+ si bien esta es la cadena oficial que ofrece toda la Feria de San Isidro 2026 en directo. Además, quienes estén fuera de la Comunidad de Madrid también tendrán opciones para verla, ya que la señal está disponible en plataformas como Movistar+ (canal 157) y Orange TV (canal 192). Esto permite que la Feria de San Isidro llegue a un público mucho más amplio, más allá de quienes pueden acudir a la plaza, algo que en los últimos años ha ganado bastante peso.

La terna de hoy: Fonseca, Molina y Jarocho

El cartel de este 27 de mayo reúne a tres toreros con perfiles distintos, pero con un objetivo común: aprovechar una tarde clave en Madrid. El primero de ellos es Isaac Fonseca que regresa a Las Ventas después de haber dejado ya varias actuaciones destacadas. El mexicano tomó la alternativa en 2022 y desde entonces ha ido construyendo una trayectoria muy ligada a la plaza madrileña, donde ha conseguido cortar dos orejas en ediciones recientes de San Isidro. Su concepto se basa en la entrega y en un valor muy directo, algo que suele conectar con el público.

José Fernando Molina por su parte, afronta una de las oportunidades más importantes de su carrera. El albaceteño dejó buenas sensaciones en la Copa Chenel 2024, donde fue uno de los nombres propios del certamen. Su paso por distintas fases del torneo, cortando orejas en plazas como Valdemoro o Alalpardo, le ha servido para ganarse un sitio en carteles de mayor exigencia.

Por su parte, Jarocho llega como uno de los nombres que más expectación despiertan. Su presentación en Las Ventas como novillero en 2024 terminó con salida a hombros tras cortar dos orejas, y desde entonces su progresión ha sido rápida. Tomó la alternativa ese mismo año en Palencia y ahora vuelve a Madrid ya como matador, en una tarde que puede marcar su consolidación.

Una tarde clave dentro de la Feria de San Isidro

Más allá del cartel, esta corrida forma parte de un momento importante dentro del ciclo. La cuarta semana de San Isidro suele ser decisiva para muchos toreros que todavía buscan un golpe de efecto ya que como se sabe, Las Ventas no es una plaza cualquiera. Aquí, una buena actuación puede abrir puertas durante toda la temporada, mientras que una tarde gris pasa factura. Por eso, este tipo de corridas suelen tener un punto extra de tensión.

A eso se suma el comportamiento de la ganadería. Pedraza de Yeltes es un hierro que en Madrid acostumbra a ofrecer toros con presencia y exigencia, lo que obliga a los toreros a estar muy firmes desde el inicio. Con todo esto, la corrida de hoy miércoles se presenta como una de esas tardes en las que puede pasar cualquier cosa.