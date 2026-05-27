Ni Fernando Aramburu ni María Dueñas: el autor que desata la locura y va a firmar en la Feria del Libro de Madrid 2026

La Feria del Libro de Madrid regresa un año más al parque de El Retiro y lo hace entre los días 29 de mayo y 14 de junio de 2026 con una nueva edición que de nuevo apunta a cifras muy altas de asistencia. De este modo, y durante algo más de dos semanas, el Paseo de Coches concentrará a cientos de editoriales, librerías y autores en un evento que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las citas culturales más relevantes del calendario. Y entre todos los nombres destacan algunos tal y como es el caso del autor que más seguidores suele concentrar en este tipo de eventos.

En la Feria del Libro de Madrid de este año, y sabiendo que dura algo más de dos semanas, se espera mucha afluencia de lectores y compradores pero no sólo los que van en busca de novedades, sino también aquellos que van directamente a por firmas y, entre medias, un flujo constante de público que convierte el recinto en un punto de encuentro prácticamente continuo. En ese escenario, no todos los autores generan el mismo nivel de atención y este del que ahora te hablamos sin duda cuenta con mucha expectación y más cuando llega a la feria con nuevo libro bajo el brazo.

Juan Gómez-Jurado, un autor muy esperado en la Feria del Libro de Madrid

Dentro del listado de autores confirmados, hay perfiles consolidados que repiten presencia año tras año como Fernando Aramburu ya que cuenta con un público fiel y mantienen una agenda de firmas amplia. Sin embargo este año un caso que destaca de forma clara y es el de Juan Gómez-Jurado.

Su presencia en la feria no es una más dentro del programa. En ediciones anteriores, sus sesiones han estado marcadas por colas constantes, tiempos de espera prolongados y una afluencia que no se diluye con el paso de las horas. Es una dinámica que se repite por lo que confirmada su presencia para este año, conviene estar preparado si quieres llevarte una firma ya que su éxito no responde únicamente a una moda puntual. Tiene que ver con el alcance de su obra en los últimos años y con una base de lectores que no ha dejado de crecer, especialmente dentro del thriller contemporáneo.

Cuándo firma Juan Gómez-Jurado en la Feria del Libro 2026

La organización ha distribuido sus firmas en varias fechas a lo largo de la feria, una decisión que suele tomarse cuando se prevé una alta demanda. Aun así, la experiencia indica que la afluencia se mantiene elevada en todas ellas.

Las sesiones confirmadas son:

30 de mayo , de 12:00 a 14:00, en la caseta 115

, de 12:00 a 14:00, en la caseta 115 31 de mayo , de 11:00 a 13:00, en la caseta 258

, de 11:00 a 13:00, en la caseta 258 7 de junio , de 12:00 a 14:00, en la caseta 300

, de 12:00 a 14:00, en la caseta 300 13 de junio, de 12:00 a 14:00, en la caseta 225

de 12:00 a 14:00, en la caseta 225 14 de junio, de 13:00 a 15:00, en la caseta 235

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El reparto cubre prácticamente toda la duración de la feria. Aun así, no se espera que eso reduzca de forma significativa la concentración de público en cada cita.

«Mentira», el libro que presenta en esta edición

El motivo principal de estas firmas es Mentira, su última novela. En este caso, el autor se aleja del universo que le dio mayor popularidad para apostar por una historia independiente. La narración gira en torno a una voz que reconoce abiertamente su condición de mentirosa, lo que introduce un elemento de duda constante en el desarrollo de la historia. A partir de ahí, la estructura se construye sobre la desconfianza y la reinterpretación continua de los hechos. Ese tipo de enfoque, poco habitual en el thriller más comercial, ha contribuido a reforzar el interés por el libro desde su lanzamiento. También explica, en parte, el volumen de lectores que acuden a este tipo de encuentros.

Una feria con más de 400 casetas y actividad constante

La edición de 2026 de la Feria del Libro contará con 431 casetas y más de 500 expositores, distribuidos a lo largo de unos 1.200 metros dentro del parque de El Retiro. Es una de las cifras más altas de los últimos años y confirma el crecimiento sostenido del evento.

Al margen de Gómez-Jurado, a lo largo de la feria pasarán más de 230 autores cada día, con firmas, presentaciones y encuentros que se suceden sin apenas pausa. El lema de este año, centrado en el humor, introduce además un eje temático que atraviesa parte de la programación cultural. El horario se mantiene sin cambios relevantes. De lunes a viernes, el recinto abrirá en doble tramo de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 , mientras que los fines de semana se amplía la franja de mañana hasta las 15:00 horas.

Por otro lado, y a diferencia de otras ediciones, la feria de 2026 coincide con varios eventos de gran impacto en la ciudad. Entre ellos, los conciertos de Bad Bunny y como no, la visita del Papa León XIV que, según la propia organización, puede alterar el funcionamiento habitual de Madrid durante esos días. Esto no implica cambios en la programación, pero sí puede influir en el volumen de asistentes y en la movilidad dentro del entorno del Retiro. En consecuencia, se espera una mayor presión en determinadas franjas horarias, especialmente durante los fines de semana.

Qué conviene tener en cuenta antes de acudir a una firma

En el caso de autores con alta demanda, la planificación resulta clave. No se trata únicamente de acudir en horario, sino de anticiparse. En muchas casetas se organizan sistemas de control para gestionar el acceso, lo que puede implicar reparto de turnos o limitaciones en el número de ejemplares firmados. Este tipo de medidas no siempre se anuncia con antelación, por lo que conviene consultarlo en cada caso.

También es habitual que las primeras horas concentren mayor número de personas, aunque no existe una pauta fija. En firmas como las de Gómez-Jurado, la afluencia suele mantenerse estable durante todo el tramo. En cualquier caso, la dinámica la de siempre ya que quien quiere asegurarse la firma, asume la espera y aun así, la demanda no baja.