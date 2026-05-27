Concorso d’Eleganza Villa d’Este: los coches más espectaculares del evento automovilístico más exclusivo del mundo

El Lago di Como siempre ha sido sinónimo de prestigio, elegancia y sofisticación. Sus edificios y calles, el aura de este lugar, se mantienen como una cápsula atemporal prestada al glamour y al más alto lujo. Por eso, junto a las costas del lago, se celebra el encuentro de coches más antiguo y exclusivo del mundo. Concorso d’Eleganza Villa d’Este reúne desde hace casi 100 años a toda la élite automovilística, independientemente del año en el que fueron fabricados. Aquí se dan cita clásicos, superdeportivos y todo tipo de modelos que se encuentran entre medias. De entre todos ellos hemos hecho una selección de los vehículos más singulares que se han visto en el encuentro.

La primera vez que se celebró el Concorso d’Eleganza Villa d’Este fue el 1 de septiembre de 1929. Desde entonces, se ha posicionado como uno de los mejores y más exclusivos encuentros para celebrar el legado de los vehículos más exclusivos de la historia de la automoción. Porque lo une todo: exclusividad, ambiente, ubicación y show.

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Aquí acontece todo lo imaginable en torno al universo del moto de lujo y se dan cita los vehículos más raros y valiosos de todas las épocas en el desfile, hasta los nuevos lanzamientos de las carrocerías más prestigiosas en las jornadas abiertas al público en Villa Erba. Esta es una de las sedes del encuentro, una villa de lujo abierta para bodas y encuentros de lujo en este enclave.

La otra es Villa d’Este, el icónico hotel perteneciente a la colección de The Leading Hotels of The World, y es una de las propiedades más icónicas de este lugar. Y, claro está, el epicentro del lujo de la concentración. Lleva desde los inicios siendo la sede del desfile y en sus instalaciones es donde se lleva a cabo la selección de los vehículos exclusivos más raros. Porque aquí los participantes compiten por llevarse reconocimientos como la Coppa d’Oro, elegida por votación popular, o la más exclusiva, el Trofeo del Presidente.

Cadillac V16

Este año, uno de los modelos más destacados fue el Cadillac V16, galardonado con la mención de honor del encuentro. El modelo, estrenado el mismo año que se inauguró la feria, supuso un hito mecánico para la empresa por el desarrollo de un nuevo motor más elegante y suave que los que fabricaba General Motors hasta ese momento. Tanto así que fue presentado en los años 30 en el Hotel Astor de Nueva York, creando sensación desde el propio momento del lanzamiento.

Mercedes-Benz 300 SL

Ganador de la Coppa d’Oro, este modelo es uno de los más icónicos de la historia del automóvil. Conocido por sus alas de gaviota y su silueta, este vehículo fue la herencia de los coches de carrera que ya operaba la compañía. El resultado es una fusión de lujo, tecnología y las primeras trazas de lo que supondrían los coches deportivos para la época.

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BMW 328 Bügelfalte

Como ganador al mejor del Show 2026, este BMW 328 Bügelfalte estaba claro que iba a dejar grandes momentos y emociones. Se trata de un modelo construido en el año 3 como una máquina de motor completamente novedosa para lo habido en la época. Entonces, su chasis adquirió nuevos detalles para convertirse en el vehículo del ex emperador alemán Wilhelm Kaiser. Hasta el día de hoy se considera el único roadster especial jamás producido en la planta de BMW de Múnich, y el único de los cinco coches Mille Miglia de 1940 que sobrevive en condiciones ampliamente originales.

Ferrari Testarossa Spider de 1986

Hablamos de modelos, pero también de historias que aguardan los coches de la exposición. Uno de los más icónicos es el Ferrari Testarossa Spider de 1986, que fue entregado a Gianni Agnelli en junio del 86 para celebrar su 20.º aniversario como presidente del grupo Fiat. Una particularidad es que el coche fue desarrollado específicamente para su dueño, quien padecía problemas en la pierna izquierda.

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Vision BMW ALPINA

Como lanzamiento, BMW sorprendió con el nuevo lanzamiento del Vision BMW ALPINA, el primer proyecto de la compañía desde la integración de ALPINA dentro de BMW Group. Se trata de un modelo futurista, vanguardista y cuyo diseño toma la referencia del B7 Coupé de finales de los setenta, basado en el E24 Serie 6.