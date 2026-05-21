Este Ferrari descapotable cuesta más de 300.000 € y ya es uno de los más exclusivos del mundo

El coche mide 4,66 metros de largo y mantiene una silueta muy limpia, con un capó larguísimo y una zaga compacta que recuerda a algunos GT clásicos de la firma italiana. A diferencia de otros descapotables que pierden armonía cuando eliminan el techo, Ferrari ha trabajado especialmente la proporción del Amalfi Spider para que conserve la tensión visual incluso con la capota abierta.

La marca apuesta aquí por una capota de tela de cinco capas en lugar de un techo rígido retráctil. No es casualidad. Ferrari quería reducir peso, mantener el centro de gravedad bajo y evitar comprometer el diseño trasero. El sistema permite abrir o cerrar el techo en apenas 13,5 segundos y puede accionarse incluso en marcha hasta 60 km/h.

El V8 sigue siendo el protagonista

En plena era de la electrificación, Ferrari mantiene aquí uno de sus motores más celebrados: el V8 biturbo de 3.9 litros perteneciente a la familia F154. Un bloque absolutamente icónico dentro de la marca que, en esta nueva evolución, alcanza los 640 CV y 760 Nm de par.

El resultado es exactamente lo que se espera de un Ferrari moderno: aceleración brutal pero utilizable. El Amalfi Spider pasa de 0 a 100 km/h en apenas 3,3 segundos y alcanza los 320 km/h de velocidad máxima. Todo ello asociado a una caja automática F1 DCT de doble embrague y ocho velocidades que prioriza tanto la rapidez como la suavidad en conducción relajada.

Aerodinámica activa y tecnología de última generación

Uno de los detalles más interesantes del Amalfi Spider es el trabajo aerodinámico. El coche incorpora un alerón trasero activo con varias posiciones capaces de generar una carga aerodinámica considerable cuando aumenta la velocidad. Ferrari asegura que esta solución mejora notablemente la estabilidad sin perjudicar la limpieza visual del coche.

También incluye sistemas avanzados como dirección electrónica optimizada, frenos brake-by-wire y asistentes de conducción de última generación. De hecho, el Amalfi Spider introduce un interior mucho más tecnológico que el de anteriores GT de Ferrari.

Aquí hay además un detalle importante: Ferrari ha escuchado a sus clientes. Tras las críticas recibidas por los controles táctiles en modelos recientes, la marca recupera botones físicos en el volante y controles más intuitivos. Un movimiento que muchos puristas celebran y que mejora claramente la experiencia de conducción.

Un interior pensado para viajar

El habitáculo mantiene la arquitectura de doble cabina típica de Ferrari, con conductor y pasajero claramente separados visualmente. Hay pantallas digitales, materiales nobles y múltiples configuraciones de personalización, algo esencial en un coche de este nivel.

Aunque oficialmente es un 2+2, las plazas traseras funcionan más como espacio adicional para equipaje que como asientos utilizables para adultos. Aun así, el Amalfi Spider conserva un maletero relativamente generoso para tratarse de un Ferrari descapotable, especialmente con el techo cerrado.

Ferrari también ha trabajado el confort acústico de la capota para acercarlo al aislamiento de un coupé. El objetivo era que el coche siguiera siendo perfectamente utilizable en viajes largos sin fatiga excesiva por ruido o turbulencias.

Precio, exclusividad y disponibilidad

Ferrari todavía no ha confirmado oficialmente todos los precios según mercados, pero distintas publicaciones especializadas sitúan el Amalfi Spider por encima de los 270.000 euros y cerca de los 300.000 en configuraciones altas.

No será una edición limitada como otros Ferrari especiales, aunque eso no significa que vaya a ser fácil conseguir uno. La marca italiana continúa trabajando con volúmenes relativamente controlados y una elevada personalización, algo que suele traducirse en listas de espera importantes.

Las primeras entregas están previstas para comienzos de 2027. Y viendo la recepción que ha tenido desde su presentación, especialmente entre quienes buscan un Ferrari elegante y menos extremo que un superdeportivo puro, todo apunta a que será uno de los modelos más deseados de la marca en los próximos meses.