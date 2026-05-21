Este Ferrari descapotable cuesta más de 300.000 € y ya es uno de los más exclusivos del mundo
Así es el Ferrari Amalfi Spider, el nuevo gran turismo de lujo con 640 CV
Ferrari firma uno de sus descapotables más refinados con el nuevo Amalfi Spider
Hay coches pensados para correr, otros para exhibirse y unos pocos capaces de combinar ambas cosas sin sacrificar ni una pizca de carácter. El nuevo Ferrari Amalfi Spider pertenece claramente a esta última categoría. Ferrari acaba de presentar su nuevo spider V8 y lo hace con un modelo que recoge el testigo espiritual del Roma Spider, pero con una propuesta más refinada, tecnológica y enfocada al placer de conducir a cielo abierto. Capota de lona, diseño musculoso, 640 CV y una estética creada para recorrer la costa italiana, o Saint-Tropez, Marbella o Portofino, con el techo bajado y el sonido del V8 como banda sonora. Más que un simple descapotable, el Amalfi Spider es el Ferrari pensado para disfrutar del lujo sin renunciar a las prestaciones salvajes que se esperan de Maranello.
Ferrari presenta el Amalfi Spider
Aunque Ferrari sigue teniendo modelos radicales orientados al circuito, el Amalfi Spider nace con una filosofía diferente. Se trata de un gran turismo descapotable 2+2 concebido para usarse a diario, viajar cómodamente y mantener intacta la experiencia emocional que se espera de un Ferrari. Por eso combina líneas muy elegantes con una configuración relativamente práctica dentro del segmento.