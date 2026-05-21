La empresa Spanish Influencers 2017 SL, vinculada a Luis Alfonso de Borbón, bisnieto de Francisco Franco, ha iniciado su disolución voluntaria, según consta en la información societaria disponible a la que ha tenido acceso COOL. El movimiento implica el cierre formal de una de sus iniciativas en el ámbito digital y del marketing en redes sociales, y vuelve a situar el foco sobre una trayectoria empresarial marcada por la diversificación constante, la incursión en sectores muy diversos y una rotación recurrente de proyectos. Más que un hecho aislado, este cierre se integra en un patrón más amplio de actividad económica caracterizado por resultados desiguales en términos de consolidación y continuidad empresarial.

Una sociedad nacida en el auge del «influencer economy»

Spanish Influencers 2017 SL fue constituida en enero de 2017 con un capital social de 3.000 euros, una cifra habitual en sociedades limitadas de pequeña escala en España, especialmente en fases iniciales de proyectos digitales. Su objeto social formal se centraba en la formación en redes sociales, diseño web y gestión de contenidos, aunque su planteamiento estratégico aspiraba a algo más amplio: funcionar como intermediario entre marcas, celebridades y creadores de contenido en un momento en el que el marketing de influencers comenzaba a consolidarse en el mercado español.

El contexto temporal es relevante. En 2017, plataformas como Instagram estaban aún en fase de profesionalización comercial en España, y el sector de la influencia digital no había alcanzado el grado de estructuración actual. En ese sentido, la empresa podía interpretarse como una apuesta temprana por un mercado emergente, con una tesis empresarial clara: la monetización de la reputación digital como activo económico. Sin embargo, la evolución de la compañía muestra un desarrollo limitado en términos de continuidad operativa. La ausencia de actividad pública sostenida y la desaparición progresiva de su presencia digital reflejan una baja consolidación del proyecto, que finalmente ha desembocado en su extinción formal en mayo de 2026, casi una década después de su creación.

Duración, inactividad y cierre: una lectura estructural

Desde una perspectiva estrictamente temporal, la sociedad ha permanecido activa aproximadamente 9 años y 4 meses, un periodo relativamente largo para una empresa sin consolidación visible en el mercado. No obstante, el dato clave no es únicamente la duración legal, sino la intensidad de su actividad económica efectiva, que según los registros disponibles se limita en la práctica a sus primeros ejercicios.

Las últimas cuentas disponibles corresponden a 2017, lo que sugiere un patrón de actividad reducida o intermitente, algo que no es infrecuente en sociedades instrumentales o proyectos que no llegan a fase de escalado. La disolución voluntaria, en este contexto, no implica necesariamente un colapso abrupto, sino más bien el cierre administrativo de una estructura que había perdido funcionalidad económica.

Un ecosistema empresarial disperso

Para entender el cierre de Spanish Influencers 2017 SL es necesario situarlo dentro de una estructura empresarial más amplia articulada en torno a Borvar Inversiones, vehículo a través del cual Luis Alfonso de Borbón ha canalizado distintos proyectos en sectores muy heterogéneos. Su actividad no responde a una especialización concreta, sino a una lógica de entrada en negocios de naturaleza diversa, con niveles de estabilidad muy dispares.

Uno de los casos más representativos de esta dinámica en el ámbito comercial es el de Drone Aerospace, un local situado en el número 10 de la calle Princesa de Madrid, frente a la Plaza de los Cubos. El establecimiento, abierto como una tienda de dos plantas en una de las zonas más transitadas del centro urbano, fue concebido inicialmente como un comercio especializado en drones. Sin embargo, el modelo evolucionó rápidamente hacia una fórmula híbrida de merchandising y productos licenciados bajo marcas de automoción y consumo premium. El propio promotor definió el concepto como «un chino, pero fino», una descripción que resumía el enfoque ecléctico del negocio: mochilas de marcas como Aston Martin, gorras de Ducati, artículos de motor, bebidas energéticas y productos de consumo general. El objetivo era construir un punto de venta de alto tránsito con una oferta flexible y escalable, con aspiración incluso a replicar el modelo en otros locales. Sin embargo, el proyecto tuvo una vida corta: aproximadamente un año.

El cierre no se explica por un único factor, sino por una combinación de elementos operativos y estructurales. El local arrastraba impagos de alquiler que habrían alcanzado en torno a los 30.000 euros, lo que derivó en tensiones con la propiedad del inmueble. A ello se sumaron conflictos relacionados con posibles irregularidades urbanísticas detectadas tras inspecciones municipales, así como la necesidad de acometer obras de adecuación de elevado coste en un edificio con protección parcial en fachada. El resultado fue la paralización del negocio y el cierre definitivo del local, que quedó en estado de deterioro y salió al mercado con un precio de venta de aproximadamente 1,35 millones de euros.