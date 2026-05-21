Pedro Alonso se convirtió en una figura internacional gracias a su papel de Andrés de Fonollosa, mejor conocido como Berlín, en La Casa de Papel. El éxito del personaje fue tan grande que Netflix decidió crear una serie propia centrada en él, titulada Berlín, donde el actor español vuelve a interpretar al sofisticado ladrón que conquistó al público con su inteligencia, elegancia y sentido del humor. Sin embargo, detrás del glamour del personaje existe un Pedro Alonso profundamente conectado con sus raíces gallegas y, especialmente, con el pequeño pueblo donde pasó gran parte de su infancia: Soutelo de Montes.

Este rincón de Galicia, situado en la provincia de Pontevedra, pertenece al municipio de Forcarei y apenas cuenta con unos 400 habitantes. Rodeado de montañas, bosques y campos verdes, Soutelo de Montes es uno de esos pueblos donde el tiempo parece avanzar más despacio. Allí, Pedro Alonso vivió muchos de sus veranos familiares, recorriendo las calles en bicicleta y disfrutando de una infancia tranquila en plena naturaleza.

El propio actor ha hablado en varias ocasiones del vínculo emocional que mantiene con este lugar. «Esta tierra forma parte de mi corazón y de mi entraña», aseguró durante un homenaje que recibió en Galicia, dejando claro que el pueblo continúa siendo una parte esencial de su vida. Incluso confesó que, siempre que puede, vuelve para asistir a las tradicionales fiestas de San Roque, una de las celebraciones más importantes de la localidad.

Soutelo de Montes no sólo destaca por haber sido el refugio de infancia del actor. El pueblo posee varios atractivos culturales y naturales que lo convierten en un destino muy especial para quienes buscan conocer la Galicia más auténtica. Uno de sus lugares más representativos es la Plaza dos Gaiteros, dedicada a la tradición musical gallega. En ella se encuentra un monumento escultórico en honor a Os Gaiteros de Soutelo, una agrupación histórica de músicos tradicionales que ayudó a difundir la cultura gallega por toda España.

Otro punto emblemático es el Peto das Ánimas, un pequeño santuario del siglo XIX dedicado a las almas del purgatorio. Este tipo de construcciones son típicas de Galicia y forman parte del patrimonio espiritual y cultural de la región. Además, los visitantes pueden descubrir la Casa modernista González Barros, considerada una de las edificaciones más curiosas y bellas del pueblo.

La naturaleza también juega un papel protagonista en Soutelo de Montes. Sus paisajes suaves y verdes invitan a realizar rutas de senderismo, escapadas rurales y actividades al aire libre. La tranquilidad del entorno y la hospitalidad de sus vecinos hacen que muchos viajeros se enamoren de este pequeño rincón gallego.

Pedro Alonso ha contribuido involuntariamente a poner a Soutelo de Montes en el mapa. Gracias a la popularidad del actor y al cariño con el que habla de sus raíces, muchas personas han comenzado a interesarse por este pueblo lleno de tradición. Lejos del lujo y la sofisticación de Berlín, el actor encuentra en Galicia un lugar donde reconectar con su infancia y con una vida mucho más sencilla.