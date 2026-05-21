La última confesión de Maxi Iglesias: «Ahora mismo no estoy enamorado»

Maxi Iglesias ha sido el segundo invitado en la nueva entrega de 100% únicos el formato conducido por Daniel Guzmán en el que 30 reporteros con trastorno del espectro autista (TEA) conversan con naturalidad con destacadas personalidades.

El actor ha compartido con los reporteros su pasión por aprender cosas nuevas, ya sea como actor, escritor, patrón de barco o piloto. La charla ha circulado también sobre concepto de hiperfoco, la capacidad, muy presente en el TEA, de concentrarse intensamente en aquello que apasiona y que Maxi aplica a sus grandes motivaciones como el arte, el cine o el género de terror. Durante la entrevista han surgido además conversaciones sobre las pequeñas cosas que generan confort a los autistas, como juguetes antiestrés manipulables, peluches o la papiroflexia, así como sobre la importancia de la familia y las relaciones de pareja dentro de la neurodivergencia.

«Empecé psicología durante la pandemia, pero luego la dejé por trabajo, pero la quiero terminar. Termino todo lo que me propongo», ha comenzado diciendo el artista.

Cuando le han preguntado si cree en el tarot, el actor ha contestado: «Creo que hay muchos patrones de conducta según la fecha del año en la que has nacido. Hace mucho que dejé de creer en las coincidencias».

«No he superado la muerte de mi padre»

El actor ha recordado que su padre murió de cáncer cuando él tenía 6 años: «No fui del todo consciente cuando murió. Con esa edad sabes que falta una persona importante para ti, pero no eres consciente. Hay una parte de mí que se muere de ganas de hablar con él. No puedo recordar una cosa que me da mucha pena. No puedo recordar su voz y me encantaría».

Sobre cómo vivió su madre la muerte de su esposo, Maxi Iglesias ha dicho: «No llegó a tener depresión porque tenía que sacar una casa adelante. Mi madre estuvo al pie del cañón para que no me faltara un plato caliente o poder ir al colegio, pero en cuanto a lo emocional, yo creo que no le dio tiempo. Se puso muy fuerte e intentó que yo no la viera débil. Ella es mi mayor heroína».

Cuando una de las entrevistadoras le ha preguntado si la muerte de su padre le ha ayudado a encarar alguno de sus personajes, Maxi Iglesias ha respondido: «Te voy a responder algo que quizá no quede muy bien, pero, tal vez, si mi padre no hubiese muerto, yo no estaría aquí. Si soy actor, es por eso. También por sacarle algo positivo a una pérdida».

«No estoy enamorado»

Le han preguntado a Maxi Iglesias si ha tenido muchas novias y el actor, riéndose, ha dicho que sí, que ha tenido «alguna». Tras semanas especulándose sobre una relación entre él y Aitana Sánchez Gijón, el protagonista de Física o Química ha dicho: «Ahora mismo no estoy enamorado. Estoy enamorado de la vida».