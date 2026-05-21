Barcelona ya respira ritmo de Debí tirar más fotos. Y mientras miles de fans cuentan las horas para ver a Bad Bunny incendiar el Estadi Olímpic Lluís Companys este viernes y sábado, el artista puertorriqueño ya se deja ver por la ciudad, instalado, cómo no, en uno de los hoteles más exclusivos y codiciados de toda la capital catalana: el Mandarin Oriental Barcelona. Un refugio donde el lujo se susurra, no se grita, y donde Benito probablemente esté viviendo estas horas como si fueran la intro perfecta de Mónaco: champán frío, privacidad absoluta y vistas privilegiadas al Passeig de Gràcia.

Con sudadera negra, bomber marrón, gorra calada y unas inesperadas chanclas rojas, el cantante apareció ante decenas de fans a las puertas del hotel. Un look aparentemente improvisado, pero con esa estética relajada que sólo alguien como Bad Bunny puede convertir en tendencia mundial. Porque sí, él puede ir vestido como si acabara de bajar a comprar el pan y seguir pareciendo la persona más cool del planeta.

Un templo del lujo silencioso en pleno corazón de Barcelona

El Mandarin Oriental Barcelona no es simplemente un hotel cinco estrellas. Situado en pleno Passeig de Gràcia, a pocos pasos de Casa Batlló, Las Ramblas y el Barrio Gótico, este hotel se ha convertido en el escondite favorito de celebridades internacionales, empresarios multimillonarios y estrellas de la música que buscan lujo sin estridencias.

El edificio tiene además una historia fascinante. Antes de convertirse en hotel, fue sede del histórico Círculo Ecuestre, después pasó por manos políticas y bancarias hasta transformarse en uno de los grandes iconos hoteleros de Europa. Finalmente, abrió sus puertas como Mandarin Oriental en 2009, convirtiéndose en el primer establecimiento de la cadena asiática en España.

Su interiorismo lleva la firma de la prestigiosa diseñadora española Patricia Urquiola, responsable de esa estética sofisticada y contemporánea que mezcla mármol, luz tenue, madera noble y una elegancia casi cinematográfica. Aquí no hay dorados exagerados ni lámparas imposibles: el lujo está en los detalles, en el silencio y en la sensación de exclusividad constante.

Las suites donde Bad Bunny podría estar alojado

Las habitaciones del Mandarin son auténticos apartamentos de alto standing camuflados de hotel. Las suites con vistas al Paseo de Gracia son las más deseadas y cuentan con terrazas privadas, enormes salones y baños que parecen sacados de un spa futurista. Todo está pensado para aislar al huésped del caos urbano sin desconectarlo de la ciudad. Algo muy Bad Bunny: estar en el centro de todo, pero siempre inaccesible.

El hotel también presume de uno de los spas más exclusivos de Barcelona, una piscina interior de diseño minimalista y el mítico Banker’s Bar, construido sobre antiguas cajas fuertes del banco que ocupaba el edificio décadas atrás.

El hotel favorito de las grandes estrellas internacionales

Hospedarse en el Mandarin Oriental Barcelona no está al alcance de cualquiera. Sus tarifas son de las más altas de la ciudad y su lista de huéspedes parece una alfombra roja permanente. Por aquí han pasado desde actores de Hollywood hasta magnates internacionales, estrellas de la moda y artistas globales.

Y ahora, claro, se suma Bad Bunny, que aterriza en Barcelona en uno de los momentos más potentes de su carrera. Su regreso a la ciudad, no actuaba aquí desde 2019, llega acompañado de rumores, locura fan y hasta especulaciones sobre una posible aparición sorpresa de Rosalía durante los conciertos. La química entre ambos desde La noche de anoche sigue alimentando fantasías colectivas.