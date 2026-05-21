Las nuevas Adidas color musgo que prometen destronar a las Samba esta temporada

La era post Samba ya ha comenzado

Durante mucho tiempo parecía imposible imaginar unas zapatillas capaces de eclipsar el fenómeno de las Samba. El modelo se convirtió en un básico universal gracias a su versatilidad, su aire vintage y esa capacidad de funcionar igual de bien con vaqueros, trajes o vestidos lenceros. El street style, las celebrities y TikTok terminaron de elevarlas a la categoría de objeto de deseo global.

Sin embargo, la moda siempre necesita evolucionar. Y precisamente ahí es donde las nuevas Adistar MLD encuentran su hueco. Frente a la silueta fina y retro de las Samba, Adidas apuesta ahora por una sneaker más robusta, con referencias técnicas y una estética mucho más cercana al universo gorpcore que domina las tendencias actuales.

Lo interesante de este lanzamiento es que no abandona el componente fashion. Aunque la zapatilla tiene alma running, el acabado en piel grabada efecto serpiente y la mezcla de verdes musgo, dorados y plateados la convierten en una pieza mucho más sofisticada de lo habitual dentro del calzado deportivo.

El color musgo es el nuevo neutro elegante

Si algo ha quedado claro en las últimas temporadas es que los colores neutros tradicionales ya no son los únicos protagonistas del armario cápsula. El verde musgo, el verde laurel o los tonos bosque han conseguido posicionarse como alternativas sofisticadas al beige, gris o negro.

La razón es sencilla: aportan profundidad visual sin resultar estridentes. Funcionan con prendas claras, combinan perfectamente con marrones, blancos rotos y denim, y además tienen esa estética ligeramente vintage que encaja a la perfección con las tendencias actuales.

Las Adistar MLD aprovechan precisamente esa baza cromática. El color musgo suaviza el aspecto técnico de la zapatilla y consigue que el modelo pueda integrarse incluso en estilismos más pulidos.

Adidas mira directamente a New Balance

Aunque Adidas sigue siendo una de las grandes potencias del universo sneaker, el auge de New Balance en moda ha sido imparable. Modelos como las 530, 327 o 9060 consiguieron poner de moda las zapatillas cómodas de inspiración running, alejándose del minimalismo para abrazar siluetas chunky y funcionales.

Las Adistar MLD parecen responder precisamente a esa tendencia. La suela gruesa, el diseño más ancho y la sensación visual de comodidad recuerdan inevitablemente al tipo de sneaker que New Balance ha convertido en objeto de culto.

La diferencia está en que Adidas introduce un componente mucho más experimental y futurista. Mientras New Balance suele moverse en códigos más normcore y nostálgicos, las Adistar juegan con acabados metalizados, texturas y contrastes que elevan la zapatilla a una categoría mucho más fashionista.

Además, el timing es perfecto. Las tendencias de 2025 y 2026 se están alejando poco a poco del minimalismo silencioso para apostar por sneakers con personalidad, color y detalles llamativos.