Las nuevas Adidas color musgo que prometen destronar a las Samba esta temporada
Adidas tiene las sneakers perfectas para quienes ya están cansadas de las Samba
Las sneakers más bonitas y cómodas de Adidas ya tienen color favorito: verde musgo
Las zapatillas llevan varias temporadas viviendo una auténtica revolución estética. Después del dominio absoluto de las siluetas minimalistas y retro, encabezadas por las icónicas Samba, ahora la moda mira hacia modelos más técnicos, voluminosos y cómodos, capaces de sobrevivir tanto a una jornada de oficina como a una tarde caminando por la ciudad. En medio de esa transición aparece una nueva propuesta de Adidas que ya está despertando el interés de las amantes del street style: las Adistar MLD en color musgo. Un diseño que mezcla el aire futurista de las sneakers running con la sofisticación de los tonos tierra y verdes, consiguiendo competir directamente con el universo estético de New Balance sin perder el ADN deportivo de la firma alemana.