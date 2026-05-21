Zapatillas

Las nuevas Adidas color musgo que prometen destronar a las Samba esta temporada

Adidas tiene las sneakers perfectas para quienes ya están cansadas de las Samba

Las sneakers más bonitas y cómodas de Adidas ya tienen color favorito: verde musgo

Zaparillas verdes. (Foto: Olivia Patton)
Rocío Álvarez
  • Rocío Álvarez
  • Periodista multimedia especializada en belleza, viajes y estilo de vida. Durante mis años de vida, la lectura se ha convertido en una compañera fiel y gracias a ella descubrí mi vocación: crear y transmitir a través de las palabras. Con esta convicción me matriculé para cursar Periodismo en la Carlos III y, después de años formándome, encuentro mi sitio en el mundo: COOL. ¿Mi ley de vida? Nunca desistas, porque el día que lo hagas siempre pensarás en lo que podría haber sido.

Las zapatillas llevan varias temporadas viviendo una auténtica revolución estética. Después del dominio absoluto de las siluetas minimalistas y retro, encabezadas por las icónicas Samba, ahora la moda mira hacia modelos más técnicos, voluminosos y cómodos, capaces de sobrevivir tanto a una jornada de oficina como a una tarde caminando por la ciudad. En medio de esa transición aparece una nueva propuesta de Adidas que ya está despertando el interés de las amantes del street style: las Adistar MLD en color musgo. Un diseño que mezcla el aire futurista de las sneakers running con la sofisticación de los tonos tierra y verdes, consiguiendo competir directamente con el universo estético de New Balance sin perder el ADN deportivo de la firma alemana.

 

 

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