Decathlon rompe las reglas y deja a un precio de risa las deportivas de running New Balance Fresh Foam para mujer

Decathlon lo ha vuelto a hacer. En un momento en el que el precio de las zapatillas de running no deja de subir, la cadena deportiva ha sorprendido con una rebaja que está dando mucho que hablar. Hablamos de las New Balance Fresh Foam 520 v9 para mujer, que ahora se pueden comprar a un precio que muchos ya califican como una ganga. La combinación de una marca reconocida con un descuento tan llamativo está atrayendo tanto a corredoras habituales como a las que simplemente buscan unas zapatillas cómodas sin gastar demasiado.

Lo que más llama la atención es el precio, especialmente tratándose de una marca como New Balance, que rara vez entra en este tipo de promociones tan agresivas. Por eso, no es raro que muchas personas estén aprovechando para renovar calzado o incluso para iniciarse en el running sin hacer un gran desembolso, pues pueden comprarse por 69,99 euros tanto en tiendas físicas de Decathlon como en su página web.

Más allá del precio, estas zapatillas están pensadas para aquellas que corren en asfalto de forma regular pero sin grandes exigencias. Cuentan con una malla ligera que ayuda a que el pie respire mejor durante el ejercicio, algo clave cuando se acumulan kilómetros. Además, la amortiguación, basada en espuma EVA, ofrece una pisada cómoda y suave, suficiente para entrenamientos habituales o para usarlas en el día a día sin problemas.

Las New Balance rebajadas en Decathlon

También están orientadas a corredoras que están empezando o que mantienen un ritmo constante sin buscar grandes marcas. Son adecuadas para entrenamientos de entre 10 y 30 kilómetros semanales y tienen un drop de 10 mm, una medida bastante común que ayuda a mantener una pisada natural. En otras palabras, no son unas zapatillas pensadas para competir, pero sí para correr con comodidad y sin complicarse demasiado.

Las New Balance Fresh Foam 520 v9 también están orientadas a corredoras que están empezando o que mantienen un ritmo constante sin buscar grandes marcas. Son adecuadas para entrenamientos de entre 10 y 30 kilómetros semanales y tienen un drop de 10 mm, una medida bastante común que ayuda a mantener una pisada natural. En otras palabras, no son unas zapatillas pensadas para competir, pero sí para correr con comodidad y sin complicarse demasiado.

Este tipo de ofertas no son nuevas, pero cada vez generan más interés. En un mercado donde muchas zapatillas superan con facilidad los 100-150 euros, encontrar una opción de marca reconocida por menos de 70 euros marca la diferencia. Ahí es donde Decathlon está sabiendo jugar bien sus cartas, combinando precios ajustados con productos que realmente interesan al público. Lo que consigue la cadena francesa con una promoción así es acercar el running a más gente. No todo el mundo quiere o puede gastar grandes cantidades en equipamiento deportivo, y este tipo de rebajas hacen que dar el paso sea mucho más fácil. Por eso, no sorprende que estas New Balance estén volando, convirtiéndose en una de las oportunidades más comentadas del momento para las que buscan unas zapatillas fiables sin que el precio sea un problema.